Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

9 marca w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie odbyła się tradycyjna impreza „Dzień Otwartych Drzwi”. Mimo że tego roku, podobnie jak w ubiegłym, przebiegała nietradycyjnie, czyli zdalnie, cieszymy się, że wzięło w niej udział wielu rodziców.

Po powitaniu wszystkich zebranych przez dyrektora gimnazjum Walerego Jaglińskiego, wicedyrektor Olga Jurkevičienė podzieliła się wskazówkami w sprawie rejestracji przyszłych uczniów w systemie rekrutacyjnym miasta Wilna, następnie psycholog szkolny Jolita Jakubauskienė przekazała rady, jak przygotować dziecko do szkoły. To jest oczywiste, że dobre samopoczucie od pierwszego dnia jest niezmiernie ważne. Na spotkaniu nie zabrakło też pań, które już od 1 września będą towarzyszyć naszym najmniejszym w poznawaniu tajemnic wiedzy. Następnie przed sesją pytań i odpowiedzi głos zabrał znów dyrektor gimnazjum, poinformował, że z powodu coraz bardziej rosnącej liczby chętnych dostania się do szkoły

uczniów już kolejny rok z rzędu wszyscy przyszli uczniowie będą musieli napisać testy motywacyjne. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w drugiej połowie kwietnia testy odbędą się na żywo lub zdalnie, zarejestrowani do gimnazjum otrzymają o tym informację mailem. Rozumiejąc, że mogą wystąpić problemy, zapewnił, że wszystkie trudności wspólnie da się łatwo pokonać.

Niestety, w tym roku również zabrakło warsztatów dla przyszłych uczniów oraz spaceru po szkole. Chcąc zrekompensować tę stratę, zapraszamy wszystkich na wirtualną podróż po szkole, w trakcje której można będzie nie tylko zobaczyć pomieszczenia, poznać historię patrona, obejrzeć koncerty, imprezy, ale też w niektórych pomieszczeniach wykonać zadania:

GIMNAZJUM IM. SZYMONA KONARSKIEGO W WILNIE by Lucija Kołpak on Genially

Pragnąc pomóc osobom, które nie mogły wziąć udziału w imprezie, przekazujemy skrót informacji, gdyby się jednak zjawiły jakieś pytania, proszę śmiało pisać:

w sprawie rekrutacji olga.jurkeviciene@konarskio.lt

w sprawie przygotowania dziecka do szkoły – jolita.jakubauskiene@konarskio.lt

pytania ogólne – valerijus.jaglinski@konarskio.lt

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie o ukierunkowaniu Innowacyjnej Przedsiębiorczości naboru dokonuje z całego terytorium Samorządu Miasta Wilna i okolic.

Termin składania wniosków o przyjęcie – od 1 marca do 31 marca b. r.

We wniosku można wskazać maksymalnie 3 szkoły i jedną z nich ma być terytorialna, czyli do której przyszły uczeń należy według deklarowanego miejsca zamieszkania.

W trakcie składania wniosku ważna może być kolejność wyboru szkół. Na pierwszym miejscu należy wskazać tę placówkę, do której dziecko chciałoby trafić. Zachęcamy do umieszczenia pod numerem pierwszym naszego gimnazjum. W wyznaczonym terminie, oczywiście, decyzję można będzie zmienić. Wnioski o przyjęcie do placówek oświatowych są składane elektronicznie. Podłączyć się do systemu można poprzez:

http://www.konarskio.lt/pl/rekrutacja-do-szkoy/ lub

http://www.konarskio.lt/lt/mokiniu-priemimas/



klikamy na: „Teikti prašymą į mokyklas”

https://svietimas.vilnius.lt/ tam wybieramy „Bendrasis ugdymas” i klikamy na: „Teikti prašymą į mokyklas”

Film o rejestracji do szkół https://svietimas.vilnius.lt/ i klikamy na:

„Kaip užpildyti prašymą?”

Przyszłych uczniów klas 1 chcemy też zaprosić do szkółki sobotniej „Wesoła Karuzela”, która planuje rozpocząć swą działalność od 19 marca w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno).

Więcej informacji oraz rejestracja pod adresem: rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

