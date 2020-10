Dzień Nauczyciela w Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II

5 października uczniowie klas 4 XXV promocji zabrali nauczycieli w podróż w czasie, a mianowicie do epoki średniowiecza. Można było dokształcić się w łacinie, choreografii, a także plastycznie, tworząc Królestwo JPII. Pedagodzy, pokonując kolejne przeszkody, zgodnie ze starym obyczajem , zostali przyjęci do Bractwa Rycerskiego. Każdy przecież wie, że nauczyciele to rycerze, którzy dbają o dobre imię królestwa i cieszą się z każdego odniesionego zwycięstwa swoich żołnierzy, bo to daje siły iść do wymarzonego celu i prowadzić za sobą całe wojsko.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się i świetne poczucie humoru, a tak naprawdę z głębi serca dziękujemy za wspólne spędzone lata, każdą lekcję i każdą radę oraz bagaż wiedzy, który otworzył nam wiele drzwi.

Życzymy, aby wszystkie plany, które na pierwszy rzut oka wydają się abstrakcyjne, udało się zrealizować.

Niech sprzyja szczęście, dzięki któremu marzenia staną się realne oraz zdrowie, które pomoże w ich realizacji.

Niech obok będą zawsze najbliższe osoby, z którymi można będzie dzielić się sukcesem i podziwiać błękit nieba, wschody i zachody słońca, wyjechać w podróż dookoła świata.

Aurelia Korenikowa, uczennica klasy 4 Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie.