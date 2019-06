Dzień Muzyki i Tańca na obozie letnim w Konarskim

vdu

Wesoło i treściwie minął nam kolejny dzień obozu. Rozpoczęliśmy go od zabaw na szkolnym podwórku. Potem wszyscy obozowicze zostali zaproszeni do zabawy przy muzyce. Drużyny miały za zadanie na popołudnie przyszykować występ: wymyślić i zaśpiewać piosenkę oraz zatańczyć wspólny taniec. Pomysłów nie brakowało. Było też wielu chętnych do występów przed rówieśnikami w mniejszych grupkach. Wszyscy bawili się wyborowo, a każdy występ publiczność nagradzała wielkimi brawami. Dzień zakończyliśmy zaś zabawami i tańcami integracyjnymi, które tak pięknie potrafią wszystkich zbliżać i jednoczyć.