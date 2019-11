Dzień Ciasta w Akademii Oświaty

vdu

6 listopada to Międzynarodowy Dzień Ciasta na Litwie. Tego dnia wszyscy są zaproszeni do pieczenia ciast i sprzedawania kolegom i znajomym ze swego środowiska. Dzień Ciasta organizowany jest w różnych organizacjach, uniwersytetach, szkołach, przedszkolach. Celem jest dzielenie się i pomaganie osobom starszym. W Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego przez studentów i wykładowców została zorganizowana akcja charytatywna „Upiecz i sprzedaj ciasto“, a uzbierane pieniądze ze sprzedaży ciast będą przeznaczone na pomoc dla starszych ludzi, którzy mieszkają w Wileńskim Domu Opieki im. Mykolasa Marcinkevčiusa.

Studentka 3 roku filologii polskiej Mariola Buinicka dzieli się wrażeniami:

-Cieszę się, że „Dzień Ciasta” stał się piękną tradycją i stało się zwyczajem obchodzenie go co roku . Jest to świetna okazja nie tylko do zorganizowania kameralnej uroczystości w swoim zespole, smakowanie różnych ciast, rozmowy z przyjaciółmi, ale także do wykonania bardzo znaczącego zadania – pomocy starszym ludziom.

„Dzień Ciasta” obchodzony jest przez wiele firm i agencji rządowych, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, mediów, agencji reklamowych. Bądźmy dobrymi ludźmi, codziennie róbmy coś dobrego.