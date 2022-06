„Dyktando 2022” w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego

15 czerwca uczniowie szkół miasta Wilna przystąpili do dyktanda. Była to już XIV edycja konkursu organizowanego przez Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie i Koło Metodyczne Polonistów miasta Wilna. W tym roku o tytuł „Mistrza ortografii” walczyło 35 osób z 9 szkół. Eliminacje odbywają się w 5 kategoriach, od klasy 5 do 9 (I gimnazjalnej).

Uroczyste otwarcie konkursu swoim przybyciem zaszczyciła Konsul RP w Wilnie Pani Irmina Szmalec, która życząc powodzenia uczestnikom dyktanda, zaznaczyła, jak ważne jest dbanie o język ojczysty i właśnie takie imprezy bardzo się przyczyniają do promocji języka polskiego. Dyrektor gimnazjum Walery Jagliński wspomniał, że każdy tu obecny uczestnik jest już mistrzem w swojej szkole, ponieważ tu zebrali się najlepsi, którzy są strażnikami języka polskiego. Dyrektor również podziękował Ambasadzie RP w Wilnie za ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu we wszystkich 5 kategoriach. Są to wspaniałe gry rodzinne, które będą cieszyć zwycięzców przez długie lata.

Po życzliwych słowach uczniowie udali się do sal i przystąpili do zmagań. Następnie zaś komisja przystąpiła do pracy i po uważnym, dociekliwym sprawdzeniu wyłoniła laureatów w 5 kategoriach.

Klasa 5

I miejsce Krzysztof Rusiecki (nauczyciel Bożena Ustjanowska) Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

II miejsce Izabela Paula Veiknytė (nauczyciel Wiesława Gawerska-Žvirblis) Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

III miejsce Jakub Gołubowski (nauczyciel Jolanta Pacyno) Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Klasa 6

I miejsce Lucyna Pietkiewicz (nauczyciel Stanisław Stankiewicz) Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

II miejsce Wiktoria Ilukowicz (nauczyciel Teresa Bielak) Gimnazjum w Grzegorzewie

III miejsce Kamila Butkiewicz (nauczyciel Wanda Andruszaniec ) Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

Klasa 7

I miejsce Adela Vladimirovaitė (nauczyciel Wiesława Mieszkuniec) Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie

II miejsce Maria Roszczyńska (nauczyciel Grażyna Berdešiūtė-Starynina) Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

III miejsce Katrina Astaszczenko (nauczyciel Monika Urbanowicz) Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Klasa 8

I miejsce Elina Jarmołkowicz (nauczyciel Stanisław Stankiewicz) Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

II miejsce Adrian Lausz (nauczyciel Renata Slavinskienė) Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

III miejsce Aleksandra Szot (nauczyciel Łucja Minowicz) Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Klasa 9 (I)

I miejsce Dominika Sztura (nauczyciel Lucyna Jaglińska) Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

II miejsce Radosław Bartoszewicz (nauczyciel Barbara Dajnowicz) Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

III miejsce Emilia Gajewska (nauczyciel Janina Snarska) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie