„Dyktando 2020” w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

8 października uczniowie szkół miasta Wilna przystąpili do dyktanda. Była to już XIII edycja konkursu organizowanego przez Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie i Koło Metodyczne Polonistów miasta Wilna. W tym roku o tytuł „Mistrza ortografii” walczyło 38 osób z 11 szkół.

Ostatnio impreza odbywała się wiosną. W tym roku z powodu pandemii pierwszy raz eliminacje nie odbyły się we właściwym terminie, cieszymy się jednak, że pomimo półrocznego opóźnienia konkurs udało się zorganizować. Dziwne było też, gdy na dyktando 5-9 (I) klas przybyli uczniowie klas 6-10(II), czyli Ci, którzy jeszcze wiosną wywalczyli prawo reprezentowania szkoły, a wtedy byli o klasę młodsi. Również z powodu pandemii, by konkursanci z różnych szkół jak najmniej przebywali wspólnie w zamkniętym pomieszczeniu, pierwszy raz w historii konkursu wyniki nie będą uczniom ogłoszone tego samego dnia na żywo, ale wysłane do szkół. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu zwycięstwa na etapie szkolnym!

WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „DYKTANDO 2020”

Klasa 5 (obecna klasa 6)

I miejsce Maria Roszczyńska (nauczyciel Grażyna Berdešiutė-Starynina)

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

II miejsce Gabriela Wierszyło (nauczyciel Wanda Andruszaniec)

Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

III miejsce Lukrecja Wonsowicz (nauczyciel Lucyna Jaglińska)

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Klasa 6 (obecna klasa 7)

I miejsce Aleksandra Szot (nauczyciel Lucja Minowicz)

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

II miejsce Izabela Suščenkovaitė (nauczyciel Jolanta Kuźmicka)

Szkoła w Lazdinai w Wilnie

III miejsce Ewelina Straviskaitė (nauczyciel Jolanta Pacyno )

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Klasa 7 (obecna klasa 8)

I miejsce Damian Hajdukiewicz (nauczyciel Oswald Kuźmicki)

Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie

II miejsce Dominika Sztura (nauczyciel Lucyna Jaglińska)

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

III miejsce Marek Pietkiewicz (nauczyciel Teresa Bielak)

Gimnazjum w Grzegorzewie

Klasa 8 (obecna klasa 9 (I))

I miejsce Jakub Wojniłło (nauczyciel Stanisław Stankiewicz)

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

II miejsce Katarzyna Lucja Cytacka (nauczyciel Lucja Minowicz)

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

III miejsce Kinga Magdalena Żybort (nauczyciel Jolanta Pacyno)

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Klasa 9 (I) (obecna klasa 10 (II))

I miejsce Marta Sakson (nauczyciel Teresa Krul)

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

II miejsce Karina Stachowska (nauczyciel Oswald Kuźmicki

Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie

III miejsce Mateusz Litwinowicz (nauczyciel Bożena Borowska)

Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie