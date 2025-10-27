Dni Papieskie w JPII – tydzień pamięci o św. Janie Pawle II

W dniach 20–26 października w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie odbywały się Dni Papieskie pt. „Św. Jan Paweł II – Apostoł Miłosierdzia”, które na stałe wpisały się w tradycję szkoły. To wyjątkowy czas, w którym społeczność gimnazjum wspominała swojego Patrona – św. Jana Pawła II, dziękując za jego duchowe dziedzictwo i przesłanie miłosierdzia.

Obchody rozpoczęły się 20 października symbolicznym gestem pamięci – przedstawiciele Samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku św. Jana Pawła II w gimnazjum. Następnego dnia, 21 października, w klasach odbyły się lekcje wychowawcze poświęcone Patronowi szkoły, podczas których uczniowie poznawali jego życie, nauczanie i wartości, którymi kierował się w swojej posłudze.

Najważniejszym punktem obchodów był Dzień Patrona – 22 października. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym obejrzeniem filmu edukacyjnego o św. Janie Pawle II. Następnie uczniowie klas trzecich zaprezentowali program artystyczny i prezentacje multimedialne, przypominając o tym, że Papież Polak był człowiekiem pokoju, wiary i miłosierdzia. Szczególnym momentem wydarzenia było wystąpienie siostry Marceliny z Austrii, przełożonej Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie, która podzieliła się osobistym świadectwem wiary i refleksjami na temat duchowości św. Jana Pawła II. Tego dnia odbyła się również uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych do społeczności gimnazjum – podczas której młodzież otrzymała pamiątkowe znaczki ucznia gimnazjum. Całość zwieńczył wspólny śpiew pieśni „Barka”, tworząc atmosferę jedności, wzruszenia i wdzięczności.

Przez cały tydzień w murach szkoły można było podziwiać wystawę prac plastycznych „Św. Jan Paweł II i Apostołowie Miłosierdzia”, przygotowaną przez uczniów gimnazjum. Zwieńczeniem Dni Papieskich była uroczysta Msza Święta w intencji Patrona Gimnazjum, odprawiona 26 października w kościele św. Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie.

Dni Papieskie w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II były nie tylko czasem wspomnienia i modlitwy, ale też okazją do refleksji nad wartościami, które pozostawił po sobie Papież Miłosierdzia. Jego przesłanie o miłości, pokoju i odpowiedzialności za drugiego człowieka wciąż inspiruje młode pokolenie i pozostaje aktualne także dziś.