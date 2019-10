Dni Papieskie w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

vdu

16 października obchodzimy Dzień Papieża św. Jana Pawła II. To wyjątkowy czas, szczególnie dla społeczności szkół, noszących imię Ojca Świętego. Co roku w październiku w naszym gimnazjum odbywa się cykl imprez, upamiętniających Patrona. Są to wystawy („Święty Jan Paweł II – Misjonarz Świata“, „Słowa św. Jana Pawła II“), lekcje wychowawcze i przedmiotowe tematycznie związane z postacią Wielkiego Jana Pawła II.



W rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża uczniowie złożyli kwiaty przy pomniku Patrona. Młodzież z klas 4 zaprosiła kolegów i nauczycieli na widowisko poetycko-muzyczne, oparte na poemacie „Tryptyk Rzymski” autorstwa Jana Pawła II. Wieczorem tegoż dnia w auli gimnazjum odbył się wyjątkowy koncert, poświęcony Wielkiemu Polakowi, podczas którego wystąpił Polski Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna“.

22 października Kościół katolicki na całym świecie wspomina w liturgii św. Jana Pawła II. Tego dnia zakończyliśmy uroczystości wystawiając poczet sztandarowy przy pomniku Papieża w holu gimnazjum oraz uczestnicząc we Mszy św. w kościele p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba.