DMZT „Sto uśmiechów” – „Roztańczeni z Mazowszem”

Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Tańca „STO UŚMIECHÓW” w ramach projektu “Roztańczeni z Mazowszem” wziął udział w warsztatach taneczno – artystycznych w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. A same warsztaty taneczno – artystyczne prowadzone były przez artystów – solistów zespołu „Mazowsze”.

Kontakt z profesjonalnym zespołem folklorystycznym to niesamowite przeżycie, które pokazuje prawdziwą głębię tańca i śpiewu polskiej kultury ludowej. Warsztaty zaowocowały nowymi pomysłami, podniosły poziom taneczny i artystyczny tancerzy z Zespołu “Sto uśmiechów” oraz poziom determinacji w zamierzanych działaniach.

Zwiedziliśmy słynny Matecznik, zajrzeliśmy za kulisy, weszliśmy na próbę „Mazowsza” i poznaliśmy Izbę pamięci Mazowsza. Zwieńczeniem projektu był w koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Podczas ponad dwugodzinnego występu tancerze, chór i orkiestra zaprezentowali najpiękniejsze polskie pieśni i tańce. Ogromna energia, wyrazistość i profesjonalny ruch, zawodowy charakter – wszystko co zobaczyliśmy na scenie przeniosło nas w świat pięknego polskiego folkloru.

W warsztatach wzięła udział młodzież, dla której polski taniec ludowy jest ogromną pasją, wartością we współczesnym świecie. Dzięki temu projektowi młodzi ludzie mogli się przekonać, że owa pasja może stać się sposobem na życie.

Tancerze zespołu „Sto uśmiechów” zostali oczarowani Zespołem „Mazowsze”, jego miłością do polskiego folkloru i tańca. Dlatego pobyt w Mateczniku, warsztaty taneczne z udziałem artystów „Mazowsza”, były wyjątkową nagrodą dla naszej młozieży. Pozostaną one na długo w pamięci motywując do rozwijania swych umiejętności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ambasady RP w Wilnie.