Dla Mamy, tej najdroższej, najpiękniejszej, jedynej…

Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Święto to przypomina nam, jak ważne są nasze Mamy, że każdej Mamie należy się moc uścisków, buziaków i milion kwiatów za jej bezwarunkową miłość. Mama zrozumie, wybaczy, przytuli do serca. Z okazji tego wspaniałego święta uczniowie klas początkowych ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej przyszykowali piękne „bukiety słów” z magicznym słowem „dziękuję” oraz własnoręcznie wykonane pachnące serduszka z kawą, wanilią i cynamonem. Własnoręczny prezent dla mamy ma wielką moc i jest pięknym dowodem miłości i wdzięczności.

Oto wzruszające fragmenty wypracowań, w których uczniowie tak pięknie opisują swoją miłość do Mamy.

„Kochana Mamo, Ty jesteś najlepszą mamą na świecie! Kocham Cię z całego serca! Bądż zawsze wesołą i uśmiechaj się co dzień! Zawsze bądź zdrową!” (KAMILIJA)

„Kochana Mamo, masz takie dobre serce, jak u Pana Boga. Jesteś najlepszą mamą na świecie. Jesteś wszystkim dla mnie. Najwięcej na całym świecie kocham Ciebie, Mamo!” (KAMILA)

„Kochana Mamo! Kocham Cię bardzo! Mamo, Ty masz bardzo dobre serce. Jesteś najlepszą mamą na świecie!” (ULJANA)

„Kochana Mamo, bardzo bardzo kocham Cię i przepraszam za spóźnienie na kolację…Po prostu zabawiłem się… A kołdunki były takie pyszne i smaczne! Dziękuję! Ty jesteś, Mamo, moim Aniołem Stróżem, słońcem moim! Bardzo Cię kocham!” (MARCIN)

„Kochana Mamo, nigdy nie przestanę Ci dziękować! Dziękuję Ci za to, że opiekujesz się mną w każdej chwili. Dziękuję Ci za zawsze dobry nastrój. Dziękuję za to, że właśnie taki dzisiaj jestem. Dziękuję Ci za moje szczęśliwe życie. Dziękuje Ci za to, że jestem bardzo szczęśliwym dzieckiem. Kocham Ciebie, Mamo, całym sercem!” (DANIEL)

„Moja Mamo, ja Cię kocham, a Ty mnie. Dajesz mi tak dużo radości i szczęścia! Będę zawsze Ci we wszystkim pomagać. Nauczyłeś mnie piec bliny, robić sałatki…Tak dużo mi dajesz. Pomagasz mi uczyć się. Ty dałaś mi życie. Kocham Cię i całą naszą rodzinę!” (ELEONORA)

A więc wszystkim Mamom życzymy zdrowia, dumy ze swoich pociech oraz dużo radości i szczęścia, nie tylko w tym wyjątkowym dniu.