Coaching duchowy od A. Szustaka: Czy naprawdę pragniesz tego o co prosisz?

vdu

Będąc dzieckiem każdy prosił rodziców o prezent – nowe lego, szybki samochód czy cudowną lalkę. Czy wtedy wiedzieliśmy dlaczego prosimy właśnie o te rzeczy? Może ”ten prezent” był mostem do stworzenia ścieżki ku zgarnięciu odrobiny czasu zabieganych rodziców? O tym w dniach 22-24 listopada podczas rekolekcji w polskiej parafii katolickiej w Birmingham przypomniał A. Szustak, dominikanin, wędrowny kaznodzieja, ksiądz i vloger.

”Czy wiecie, że święta Cecylia wcale nie była muzycznie uzdolniona? Dzisiaj jest patronką muzyki, lecz sama nie potrafiła śpiewać. O czym to mówi? To świadczy o tym, że dla Pana Boga wszystko jest możliwe” – tymi słowami A. Szustak rozpoczął mszę świętą, przypominając o mocy Pana, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Te pierwsze chwile dodały zebranym wiary i spokoju w sercu, a jednocześnie nadzwyczajnej odwagi ku pokonywaniu nowych wyzwań. Adam Szustak, najbardziej znany ze swego kanału na Youtube ”Langusta na palmie” zauroczył zgromadzonych swą otwartością i prowokującymi pytaniami, na które czasem odpowiedź kryła się na najniższych poziomach serca.

Podczas 3-dniowych rekolekcji ksiądz prowadził ”duchowe warsztaty” o trzech poziomach serca: ja i Pan Bóg, ja i moje serce oraz ja i moi najbliżsi. Mimo swych dalekich podróży (właśnie dzień przed wrócił z Kambodży i Laos) Adam Szustak potrafił w okamgnieniu ”obudzić” zebranych poprzez swoją niesamowitą energię, dar mądrości i oryginalność umysłu. 2-godzinowa konferencja wywarła ogromne wrażenie na zebranych, którzy przybyli nawet z odległych miast Anglii. Historia o młodym 28-letnim księdzu, prowadzącym rekolekcje dla 70-letnich zakonnic w klasztorze, traktowanie serca syndromem lodówki czy wskazówki, jak odnaleźć plan na swe życie – to zaledwie cząstka z oceanu duchowego coachingu budowania bliskości i mocnej więzi z Bogiem, jakie przeprowadził współczesny ksiądz-vloger.

Autor ”Wielkiej ryby”, skłonił do refleksji, a także działania zgodnie z wolą Boga. Jedno z najbardziej prowokujących pytań poruszało tematykę wyjazdu do Anglii czy innego kraju – ”Dlaczego jesteście w Anglii? Dlaczego tu wyjechaliście? Czy chcecie kasy? Nikt z was nie chce kasy dla kasy. Wy chcecie poczucia bezpieczeństwa” . Podobne pytania pojawiają się w książce A. Szustaka pt. ”Wielka ryba”, gdzie autor opisuje lekcje Sary i Tobiasza, podając praktyczne wskazówki jak odnaleźć swe powołanie zgodne z wolą bożą. Ksiądz poleca tę książkę dla każdego: kto nie jest pewien, co chce robić w życiu lub poszukuje siebie. Według dominikanina odpowiedź jest prosta – musisz odkryć to, czego chcesz. Po przeczytaniu „Wielkiej ryby” spojrzenie na swe talenty, zainteresowania i pragnienia mogą się zmienić, a czytelnik będzie miał okazję uświadomić sobie, że ”prosi o skorpiona, a potrzebuje jajka”.

Dzisiaj, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy jasność światełek oświeca drogę, wielu z nas podświadomie może zabłądzić, niechcący zanurzając się w bieg życia poprzez dłuższe godziny pracy, więcej odpowiedzialności, nowe wyzwania, starając się o dobro materialne dla rodziny. A przecież to jest sposób działania złego – utrzymanie człowieka na jego najwyższym szczycie pragnień. Czas adwentu – to czas wyciszenia się, radosnego oczekiwania i otwarcie się na dobro. Czy pamiętamy dlaczego to robimy? Czy naprawdę pragniemy tego, o co się staramy? Może ten okres przed-świąteczny stanie się okazją do autorefleksji i sprawdzenia swych pragnień? Gdy za oknem widzimy ślicznie ozdobione choinki, a w domu szykujemy świąteczne potrawy, nie zapomnijmy przyozdobić naszych serc w najjaśniejsze kolory wiary, nadziei i miłości oraz sprawdzić, czy nasze prawdziwe pragnienia nie kryją się gdzieś głębiej?

Ksiądz Adam Szustak, wędrowny kaznodzieja, vloger, duszpasterz i dominikanin, a także autor wielu książek o tematyce religijnej planuje zawitać do Wilna 22 marca.