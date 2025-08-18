Bujwidze – strażnikiem Corpi Santi św. Floriana

Bujwidze są właścicielem nie tylko pięknych pól, lasów, rzeczółek i Wilii.

Bujwidze mogą się poszczycić bogatym dziedzictwem kulturowym i duchowym.

Wspaniały zespół sakralny z połowy XVIII w. z kościołem św. Jerzego, kaplicą św.Floriana i dzwonnicą dumnie wznosi się na rozległym placu miasteczka. Acz mało kto wie, że tu przechowywane jest jedno z dwóch zachowanych na Litwie corpi santi – rzeźba-relikwiarz. Jest to „święte ciało” św. Floriana z 1793 r. W celu upowszechnienia wiedzy na temat tego unikatowego zjawiska kultury Wspólnota Bujwidzka w dniu 9 września b.r. organizuje międzynarodową konferencję na temat „Znaczenie Corpi Santi św. Floriana z Bujwidz oraz ruchu strażaków w kontekście historyczno-kulturowym Litwy i Europy”.

Przygotowaniu konferencji towarzyszy szereg wydarzeń kulturowo-społecznych.

Wspólnota Bujwidzka zorganizowała nieodpłatne wycieczki po zespole sakralnym w Bujwidzach, odbędą się szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, festyn dla dzieci-parada mundurów strażackich, wszak św. Florian jest patronem strażaków.

Dziś przedstawiamy Państwu migawki z pleneru malarskiego, który poprowadziła Bożena Naruszewicz.

Spotkanie ze sztuką odbyło się 9 sierpnia. Obrazy przedstawiające postać św. Floriana i św. Jerzego będą umieszczone na wystawie w kościele.

Zapraszamy do oceny naszych prac.