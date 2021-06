Budżet partycypacyjny w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli dołączyło do sieci szkół na świecie (a w ostatnich latach na Litwie), które realizują projekt „Szkolny budżet partycypacyjny”. Jest to proces włączający uczniów we współdecydowanie o przeznaczeniu określonej puli szkolnych środków pieniężnych. Inicjatorem projektu na Litwie jest organizacja TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TILS).

W gimnazjum projekt trwał wiosną 2021 r. (kwiecień-maj). Inauguracyjne zdalne spotkanie odbyło się 13 kwietnia, na którym przedstawiciele TILS przedstawili cały proces, a uczniowie zapoznali się z budżetem szkolnym.

Już na pierwszym spotkaniu zostały zebrane pomysły uczniów, które następnie zostały pogrupowane przez ekspertów. Uczniowie wykazali się ogromną aktywnością i różnorodnością idei, takich jak np.: szkolne kino, miejsca wypoczynku dla uczniów, żywe kąciki z kwiatami w szkole i na podwórku, plac zabaw z inwentarzem sportowym na dworze, placyk dla motocyklistów, aparaty z wodą lub napojami, Internet Wi-Fi w całej szkole, wejście do szkoły na kartę, „ściana emocji” i wiele innych.

Podczas kolejnych tygodni uczniowie szykowali konkretne projekty realizacji swoich idei na wykorzystanie szkolnych pieniędzy.

Nieprzypadkowo końcowe spotkanie odbyło się 1 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dziecka, jako potwierdzenie szacunku i uwagi dla uczniów, jako gotowość wsparcia ich pomysłów i otwartość na realizację idei. Do ostatecznego głosowania zostały zgłoszone 3 projekty: miejsce odpoczynku dla uczniów, pojemniki do segregacji śmieci oraz dystrybutory wody. Po przedstawieniu prezentacji wszyscy uczestnicy mogli oddać głos na najlepszy, ich zdaniem, pomysł. W głosowaniu zwyciężył projekt „Miejsce odpoczynku dla uczniów” , którego pomysłodawcami była klasa 5a. Dyrekcja gimnazjum zobowiązała się go zrealizować do końca 2021 roku.

