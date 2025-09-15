Antidotum na stres? znalezione! – wyjazd integracyjny pierwszaków JPII

12 września br. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie wzięli udział w wyjątkowym wyjeździe integracyjnym.

Celem była popularna atrakcja – „Aleksandryjski Szlak dla Bosych Stóp” (lit. Aleksandriškių basakojų takas) – miejsce, które sprzyja zarówno aktywnemu wypoczynkowi, jak i budowaniu więzi.

Wyjazd miał na celu bliższe poznanie się uczniów oraz stworzenie przyjaznej atmosfery na początku roku szkolnego. Organizatorami programu byli uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami, którzy przygotowali różnorodne zabawy i zajęcia integracyjne.

Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje talenty, a także wzięli udział w zadaniach przygotowanych przez starszych kolegów i koleżanek. – „Antidotum na stres znalezione – świetna zabawa gwarantowana” – żartowali uczestnicy.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podkreślają, że takie wyjazdy mają ogromne znaczenie w budowaniu poczucia wspólnoty i integracji nowych członków społeczności szkolnej.