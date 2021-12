Akcja charytatywna Gimnazjum im. Wł. Syrokomli

“Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Św. Jan Paweł II

Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w grudniu zorganizował akcję charytatywną na rzecz Hospicjum im. bł. ks. M. Sopoćki.

21 grudnia przedstawiciele SU przekazali zebrane ofiary pieniężne dla siostry Michaeli Rak.

Wspólnota hospicjum oraz organizatorzy akcji serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia dla najbardziej potrzebujących dorosłych i dzieci chorych na raka.

