80 lat Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

W 2025 roku Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie obchodzi 80-lecie istnienia. Od 80 lat ta placówka oświatowa kształci młodzież, pielęgnując ideały zapisane w szkolnym haśle: „Ojczyzna, Nauka, Cnota”. To wyjątkowy jubileusz szkoły, która od ośmiu dekad jest jednym z ważnych ośrodków polskiej edukacji i miejscem, gdzie kolejne pokolenia uczą się języka, tradycji i miłości do Ojczyzny.

Placówka ma długą i bogatą historię. Jej początki sięgają przedwojennego Gimnazjum im. św. Kazimierza w Nowej Wilejce. Historia dzisiejszej szkoły rozpoczęła się w 1945 roku przy ulicy Palydovo 6. Obecny budynek przy ulicy Rugiagėlių wzniesiono w 1951 roku, a od 1961 mieściła się tam Szkoła Średnia nr 26. W 1993 roku nadano jej imię Józefa Ignacego Kraszewskiego, a w 2014 roku uzyskała status gimnazjum. Od początku szkoła pozostaje placówką z polskim językiem nauczania i ważnym ośrodkiem życia polskiej społeczności w Wilnie.

Dziś gimnazjum liczy 21 oddziałów i 473 uczniów, a pracuje w nim ponad 50 nauczycieli. Uczniowie osiągają znakomite wyniki – są laureatami olimpiad, konkursów i zawodów sportowych. Rok 2025 był szczególnie udany dla naszej szkoły. Cieszymy się z sukcesów naszych maturzystów. Adam Szczygłowski zdobył pięć setek z egzaminów maturalnych, a Tomasz Sidorowicz – dwie. Szkoła wielokrotnie otrzymywała tytuł „Najlepszej szkoły” w konkursie „Macierzy Szkolnej”, a w tym roku ponownie została laureatką. Tytuł „Najlepszego nauczyciela” otrzymali: Regina Paszuta, Dovilė Bagdonienė, Paweł Stankiewicz i Wioleta Kierbiedź.

W jubileuszowym roku zorganizowano liczne wydarzenia upamiętniające rocznicę szkoły, m.in. Bieg „Z Polską w Sercu” i konkurs „Piosenka łączy”. W listopadzie ukaże się książka „Gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie – filarem polskości”, autorstwa Wandy Andruszaniec i Reginy Paszuty pod redakcją Heleny Juchniewicz. Realizacja publikacji była możliwa dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Zwieńczeniem obchodów pięknego jubileuszu będzie uroczysta gala 21 listopada w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Zadanie zostało dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku. Pośrednikiem w pozyskaniu środków jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego”.

Historia, tradycja i wspólnota tworzą fundament, na którym polskie gimnazjum w Nowej Wilejce z dumą buduje kolejne rozdziały swojej przyszłości.