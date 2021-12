20. Wileńszczyzna w obiektywie – Janiszki i Orniany

Za oknem mamy zimę, ale ona nie jest przeszkodą naszemu zespołowi, aby wyruszyć w terene i zadziwić was ładnymi zimowymi widokami! Zapraszamy do Janiszek i Ornian! Tym razem będziemy szukać odpowiedzi na pytania co w Ornianach robiła Hanka Ordonówna, kim był Michał Girdwojń i z jakiej przyczyny on przebudował stawy w Ornianach oraz za co mieszkańcy rejonu trockiego muszą być mu wdzięczni? Także opowiemy o małych Janiszkach, o których było bardzo głośno w Wilnie na początku XX wieku! Miłego oglądania!