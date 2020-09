Z kim i z czym litewscy Polacy idą do wyborów parlamentarnych ?

Najliczniejsza, autochtoniczna polska mniejszość narodowa w naszym kraju, z każdymi wyborami wiąże dodatkowo własne nadzieje — oczekuje regulacji prawnych kwestii ochrony mniejszości narodowych, zachowania i rozwoju polskiego szkolnictwa, publicznego używania języka ojczystego (obok państwowego), pisowni nazwisk i imion, zagwarantowania sprawiedliwych, demokratycznych wyborów i in.

Ustawa, która zaważyła na losie litewskich Polaków

W Radzie Najwyższej — Sejmie Restytucyjnym Republiki Litewskiej w wyniku wolnych demokratycznych wyborów znalazło się 10 Polaków, 8 z których, nie zważając na różnice poglądów politycznych, utworzyli Polską Frakcję by wspólnie zabiegać o zagwarantowanie praw mniejszości narodowych w odrodzonym państwie. Z ich inicjatywy m.in. została znowelizowana dziś już historyczna Ustawa o Mniejszościach Narodowych, ustalająca, że w miejscowych urzędach i organizacjach na terenie administracyjnych jednostek terytorialnych, w których zwarcie zamieszkuje jakakolwiek mniejszość narodowa, obok języka państwowego używany jest język tej mniejszości narodowej (miejscowy), że na napisach informacyjnych obok języka litewskiego może wystąpić także język mniejszości narodowej (miejscowy), że mniejszościom narodowym gwarantuje się prawo do uczenia się w języku ojczystym, stwarzając warunki do posiadania placówek przedszkolnych, lekcji i szkół szkolenia ogólnego, także grup i filii w szkołach wyższych przygotowujących wychowawców, nauczycieli oraz specjalistów potrzebnych do zaspokajania ich potrzeb.

Zaznaczyć warto, że nowelizacja ustawy została przyjęta prawie jednogłośnie — zaledwie dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Sądziłbym, że nasz przykład wspólnej pracy posłów — Polaków, wybranych z różnych opcji, nad rozwiązaniem problemów społeczności polskiej mógłby posłużyć za wzorzec współpracy Rodaków w Sejmie Litwy. Niestety, za 30 lat podobnych przykładów nie było. A szkoda. Najpewniej z powodu tego, że w naszej społeczności niektórzy działacze kierują się zasadą, że kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam.

Parasol ochronny dla mniejszości

Znowelizowana przez Sejm RL 29 stycznia 1991 roku Ustawa o Mniejszościach Narodowych być może nie stanowiła idealnego prawa w swoim zakresie, ale była dobrą ustawą, co też przyznawali eksperci zagraniczni. Nowe przepisy zaczęto stosować w praktyce. M.in. na siedzibach samorządów i starostw rejonu wileńskiego oraz solecznickiego obok litewskich pojawiły się szyldy informacyjne w języku polskim. Zaszły zmiany również w szkolnictwie — nastąpił odpływ polskich dzieci ze szkół z rosyjskim językiem nauczania do polskich placówek oświatowych, w których w pierwszym dziesięcioleciu po odzyskaniu przez Litwę Niepodległości liczba uczniów wzrosła dwukrotnie — z 11,4 tys. w roku szkolnym 1990-1991 do 22,3 tys. w 2000-2001 roku szkolnym.

Oczywiście, znowelizowana Ustawa o Mniejszościach Narodowych nie była precyzyjna, zabrakło też aktów wykonawczych do niej. Zdarzało się więc, że nieprecyzyjna reglamentacja była różnie, a nawet sprzecznie interpretowana przez przedstawicieli mniejszości narodowych oraz nieprzychylnie nastawionych do tych spraw działaczy i polityków litewskich różnych opcji. Dla wielu z nich ustawa ta stała się przysłowiową solą w oku.

W październiku 1992 roku odbyły się przedterminowe wybory do Sejmu RL,w których do władzy doszła postkomunistyczna LDPP, znacznie zmniejszyła się w nowym Parlamencie liczba Polaków , którzy najwidoczniej nie potrafili skutecznie kontynuować pracy skierowanej na realizowanie tej ustawy.

Stara wygasła, nowej nie przygotowano

Wszystkie przyjęte przed 11 marca 1990 roku ustawy z biegiem czasu zostały zamienione nowymi, ewentualnie wygasły, jeżeli stały się nieaktualne. Ustawa o mniejszościach narodowych, która została znowelizowana w styczniu 1991 roku, została uchwalona 23 listopada 1989 roku, czyli również przed przywróceniem niepodległości. Do 2010 roku, kiedy wygasła ustawa o mniejszościach narodowych, nie przygotowano projektu nowej ustawy. Nie zatroszczył się o to ani rządowy Departament Mniejszości Narodowych, ani też politycy, w tym — również reprezentujący mniejszości narodowe, którym powinno było na tym najbardziej zależeć. Warto przypomnieć,, że w latach 2000-2012 w sejmowej ławie nieprzerwanie zasiadał lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski.

Tymczasem po jej wygaśnięciu z początkiem 2010 roku w litewskim systemie prawnym powstała próżnia, która powoduje napięcie na tle narodowościowym. Co prawda, w ostatnich latach z inicjatywy zarówno niektórych partii, grup poselskich oraz poprzednich dwóch rządów przygotowano niemało projektów ustawy o mniejszościach narodowych.

Kadencja zmarnowanych szans

Jeżeli w poprzedniej kadencji będąc w koalicji rządzącej Frakcja AWPL przynajmniej próbowała coś robić w sprawie regulacji prawnej kwestii mniejszości narodowych, to w obecnej kadencji od tych problemów odeszła. Przystępując do koalicji rządowej z Litewskim Związkiem Chłopów i Zielonych oraz Litewską Socjaldemokratyczną Partią Pracy kwestii przyjęcia ustawy o mniejszościach narodowych, uregulowania problemów polskiego szkolnictwa, pisowni nazwisk i in. aktualnych dla społeczności polskiej na Litwie od lat nie rozwiązanych problemów AWPL-ZChR raczej już nawet nie poruszała. Wygląda na to, że głównym celem wejścia do władzy wykonawczej były stołki w strukturach rządowych. Propagandyści tej partii na każdym kroku chełpią się, że przedstawiciele AWPL-ZChR są na wszystkich szczeblach władzy. Tylko jaką korzyść mają z tego Polacy? Tymczasem przy obecnym rozkładzie sił w Sejmie chyba były pewne możliwości wreszcie rozstrzygnąć przynajmniej niektóre palące problemy Polaków.

A sprawy polskiego szkolnictwa ? Co, oprócz „walki o zachowanie niektórych gimnazjów” zrobiła dla polskiej oświaty w mijającej kadencji AWPL-ZCHR ? Dlaczego nawet drobne sprawy mają być załatwiane pa szczeblu międzynarodowym, czyli przez Polskę ? Owszem, współpraca z Polską jest nam potrzebna i pożądana, ale litewscy Polacy są przecież współgospodarzami na tej ziemi i powinni o wielu rzeczach decydować sami. Tymczasem aż dwa lata trwał proces przygotowania Deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczpospolitej Polskiej, w której właściwie są spisane i tak dobrze znane, lecz przez resort oświaty Litwy nierozwiązywane problemy. Czy konieczne jest spisanie w międzypaństwowej umowie rzeczy, którymi państwo litewskie i tak musi na co dzień się zajmować ? Czy czasem nie jest tak, że urzędników, którzy podpisali zobowiązania, w nowym rządzie już nie będzie, więc i Deklaracja może pozostać tylko świstkiem papieru? Słowem, zawierając koalicje należy pamiętać, żeby nie dać się być wykorzystanym przez koalicjanta, bo niektóre partie litewskie w odróżnieniu od konserwatystów względem Polaków używają nie kija, lecz marchewki.

Czy AWPL nie zboczyła z drogi ?

W maju 2016 roku AWPL stała się AWPL-ZChR — zmieniła nazwę oraz logo zapożyczając je od o podobnej nazwie ugrupowania politycznego w Polsce — Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Partia ta jak na razie może się poszczycić jedynie zdobyciem w wyborach samorządowych do sejmiku mazowieckiego w 2018 roku 0,9 proc.głosów (11. wynik wśród 14 komitetów ). Jej jednym z założycieli oraz prezesem jest doradca do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim dr Bogusław Rogalski, który był posłem do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009. U nas jest znany jako felietonista jednego z portali internetowych. Przewodniczącym rady politycznej Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin jest Piotr Szymanowicz — osoba o podobnym imieniu i nazwisku jak jeden z asystentów akredytowanych posła do PE Waldemara Tomaszewskiego.

Analizując obecną politykę oraz niektóre kontrowersyjne posunięcia ścisłego kierownictwa AWPL-ZChR odnoszę wrażenie,że ktoś wywiera na nich niemały wpływ. Wygląda na to,że również program wyborczy AWPL-ZChR, w którym niewiele zostało z postulatów litewskich Polaków, został napisany nie u nas na Litwie, a jego autorami nie są ludzie dostatecznie obeznani z naszymi problemami oraz realiami. Dla przykładu, trudno jest wyobrazić, jak po 4 latach można będzie sprawdzić wykonanie programu partii w części dotyczącej ochrony mniejszości narodowych, gdzie zapisane jest tylko, że „ochronę prawną mniejszości narodowych na Litwie należy oprzeć na zapisach prawa międzynarodowego”? A co konkretnie planuje i zobowiązuje się zrobić dla mniejszości narodowych partia, jeżeli będzie sprawować władzę ? W podobnym ogólnikowym stylu napisany jest rozdział programu wyborczego o szkolnictwie oraz inne części dokumentu. Tymczasem dobrze wiemy, z jakimi problemami borykają się polskie szkoły. M.in. nie znika zagrożenie dla ich bytu. Świadczy o tym chociażby program wyborczy partii „Zjednoczenie Narodowe”, z listy której startuje Vytautas Sinica — wpływowy doradca przewodniczącego Sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijusa Jovaišy. Partia ta uważa, że „we wszystkich szkołach państwowych nauczanie powinno odbywać się wyłącznie w państwowym języku litewskim”.

W swoim czasie AWPL była powołana przez ZPL, jako polityczna reprezentacja Związku, czyli partia, z którą utożsamiało się wielu litewskich Polaków. Za okres swego istnienia AWPL do pewnego czasu jednoczyła Polaków, lepiej czy gorzej broniła ich interesów przed zakusami sił nacjonalistycznych. Ostatnio kardynalnie zmienia kurs, coraz częściej polecając swoich wyborców jedynie Opatrzności. Nie neguję osobiście możliwości istnienia również takiej partii, ale uważałbym, że AWPL-ZChR obecnie już nie jest tą samą partią, w której litewscy Polacy pokładali nadzieje. Niepokoi fakt, że na liście kandydatów do Sejmu w czołówce znów znalazły się te same od lat osoby, które nie bardzo wiadomo czym się zajmowały w Sejmie obecnej kadencji. Gdzie jest nowa polska inteligencja, która potrafi nie tylko poprawnie się wysłowić, ale może też jakiś projekt ustawy przygotować? Za mało mamy miejsc w Sejmie, by móc pozwolić sobie wybierać klakierów.

Społeczność polska znalazła się na rozdrożu, bowiem przyzwyczaiła się tradycyjnie głosować „na swoich”. Tymczasem ci „swoi”, chełpiąc się naszym poparciem, przestali się liczyć z interesami wyborców. Szerokie poparcie partii, która przestała upominać się o problemy oraz interes zbiorowy polskiej społeczności jest niebezpieczne nam również z tej przyczyny, że władze kraju wkrótce zapomną, że na Litwie mieszka znaczny odsetek ludności, która chce czuć się w swojej Ojczyźnie komfortowo i pozostawać Polakami. A taka sytuacja na pewno wcześniej czy później się wydarzy, skoro nie będziemy sami upominać się o należące nam, jako mniejszości narodowej, prawa…

Osobiście nie uważam, że akcja Andriusa Tapinasa godzi w Polaków i podżega do nienawiści na tle narodowościowym. Czas najwyższy jest uświadomić, że Tomaszewski & Co — to nie cała AWPL-ZChR, a tym bardziej nie wszyscy Polacy. W rzeczy samej AWPL-ZChR dalece nie wszystkich nas reprezentuje. Mam nadzieję, że przekonamy się o tym już 11 października b.r. Być może nasza postawa posłuży przestrogą dla sprawujących władzę.

Zbigniew Balcewicz

Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy