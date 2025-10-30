Sondaż USA: notowania Trumpa najgorsze od rozpoczęcia drugiej kadencji

Jak wynika z najnowszego badania, działania Trumpa oceniane są przez większość wyborców krytycznie w każdym obszarze, zwłaszcza w kwestii walki z inflacją, gdzie odsetek negatywnych ocen przewyższa negatywne opinie o 31 punktów procentowych. Najlepiej postrzegane są jego starania w walce z przestępczością, gdzie różnica między negatywnymi i pozytywnymi ocenami to tylko 1 p.p.

Opublikowany sondaż wskazuje, że pogarszające się notowania Trumpa to konsekwencja dramatycznego spadku poparcia wśród najmłodszych wyborców: Trump zaczynał drugą kadencję z ponad 50 proc. poparciem osób w wieku 18-29 lat, podczas gdy obecnie popiera go tylko 20 proc. z nich, zaś 75 proc. ocenia go krytycznie. Znaczący spadek Trump zanotował też wśród Latynosów oraz wyborców niezależnych.

Sondaż wskazuje też na dużą niepopularność niektórych z ostatnich decyzji prezydenta, w tym zburzenia Wschodniego Skrzydła Białego Domu, by zrobić miejsce na budowę wielkiej sali balowej (61 proc. jest przeciwko, 25 proc. za), jego ułaskawień skazanego za pranie brudnych pieniędzy szefa giełdy kryptowalutowej Changpenga Zhao, czy byłego kongresmena-oszusta George’a Santosa.

Wyniki badania YouGov – najgorsze w drugiej kadencji Trumpa – w dużej mierze pokrywają się z opublikowanym dzień wcześniej sondażem Ipsos dla agencji Reutera, która również wykazała najgorsze w tej kadencji notowania prezydenta. Według Ipsos, prezydenturę Trumpa pozytywnie ocenia 40 proc., zaś krytycznie 57 proc. badanych. Na podobną sytuację wskazywały również inne pracownie, w tym tradycyjnie sprzyjający Republikanom Rasmussen, według którego Trumpa popiera 45 proc., zaś sprzeciwia mu się 53 proc., co również jest najgorszym wynikiem.

Mimo tych wyników, Trump w ostatnich dniach przekonywał, że w rzeczywistości ma „najlepsze notowania sondażowe, jakie kiedykolwiek miał”. Mimo wcześniejszych wypowiedzi, w których sugerował, że mógłby ubiegać się o trzecią kadencję wbrew zapisom konstytucji, w środę przyznał, że nie ma do tego prawa.