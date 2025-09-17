Sondaż: połowa mieszkańców Litwy pozytywnie ocenia wybór Ingi Ruginienė na premiera

Zgodnie z informacjami LRT, nominację Ingi Ruginienė na premiera częściej pozytywnie oceniają osoby w wieku 50–64 lata, mieszkańcy wsi, osoby, które określają sytuację finansową swojej rodziny jako złą, pracownicy fizyczni i rolnicy, a także osoby o poglądach lewicowych.

Negatywnie nominację socjaldemokratki częściej oceniają mężczyźni, osoby w wieku 30–49 lat, mieszkańcy dużych miast, bezrobotni, menedżerowie, osoby innych narodowości, a także respondenci o poglądach prawicowych.

Młodsze osoby do 30. roku życia oraz respondenci w wieku emerytalnym, a także mieszkańcy mniejszych miast częściej nie mają zdania na ten temat. Mieszkańcy, którzy mają tylko nieukończone średnie wykształcenie oraz najniższe dochody miesięczne, młodzież ucząca się i osoby niebędące Litwinami również częściej nie wiedzą, jak ocenić nominację I. Ruginienė na premiera.

Reprezentatywne badanie zostało przeprowadzone przez litewską i brytyjską firmę zajmującą się badaniem rynku i opinii publicznej „Baltijos tyrimai” w dniach 21 sierpnia – 2 września. W badaniu wzięło udział 1006 osób, a błąd pomiaru nie przekracza 3,1%.

I. Ruginienė została mianowana premierem przez prezydenta Gitana Nausėdę pod koniec sierpnia, po tym, jak tego samego dnia jej kandydaturę zaakceptował Sejm.

44-letnia I. Ruginienė to debiutantka w polityce. Zdecydowała się na tę drogę w ubiegłym roku, wstępując do partii socjaldemokratycznej i biorąc udział w wyborach do Sejmu. Po zwycięstwie jej partii, Ruginienė objęła stanowisko ministra opieki społecznej i pracy.

Przed wejściem do polityki była przewodniczącą Litewskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Redakcja ZW.LT przypomina, że nowy rząd był potrzebny po tym, jak w lipcu z funkcji premiera zrezygnował Gintautas Paluckas. Zrobił to po tym, jak prokuratura rozpoczęła dwa śledztwa dotyczące jego działalności gospodarczej, a także w wyniku rosnącej liczby pytań dotyczących jego przeszłości.