Sondaż „Delfi”: Nausėda, Skvernelis i Kasčiūnas najbardziej wpływowi politycy

W corocznym rankingu w pierwszej dziesiątce nie ma przedstawicieli partii rządzących – na miejscach 4-10 znaleźli się byli prezydenci Valdas Adamkus i Dalia Grybauskaitė, pierwszy prezydent niepodległej Litwy Vytautas Landsbergis, byli premierzy Ingrida Šimonytė i Gintautas Paluckas, liderka opozycyjnych Ruchu Liberałów Viktorija Čmilytė-Nielsen oraz komisarz europejski, konserwatysta Andrius Kubilius.

Sondaż wśród wpływowych osób na zlecenie „Delfi” przeprowadził magazyn „Reitingai”, który w okresie od 14 lipca do 8 września przeprowadził wywiady z 1096 respondentami.

W sondażu opinii publicznej najważniejszym politykiem również wybrano G. Nausėdę, na drugim miejscu znalazł się V. Adamkus, a na trzecim D. Grybauskaitė.

Biorąc pod uwagę ogólne wyniki opinii publicznej i ekspertów, dziewięciu z dziesięciu polityków znajduje się w tym samym zestawieniu, jednak różnią się ich miejsca. W sondażu społecznym siódme miejsce zajął lider partii „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis, natomiast Andrius Kubilius nie zmieścił się w pierwszej dziesiątce.

Sondaż opinii publicznej został przeprowadzony w lipcu bieżącego roku przez firmę badania rynku i opinii publicznej „Spinter tyrimai”, która przeprowadziła wywiady z 1000 osobami.

Portal „Delfi” wybiera najbardziej wpływowych ludzi na Litwie już po raz jedenasty z rzędu.