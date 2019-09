Samsel: Tablica obrotowa

vdu

Jonas Noreika – Generał Vėtra dla jednych będzie bohaterem walki o wolność Litwinów. Przetrzymywany przez hitlerowców w obozie Stutthoff, potem walczący z komunistami i zamordowany przez NKWD. Natomiast dla innych będzie kolaborantem hitlerowskim i jednym z organizatorów zagłady Żydów. Jak tu się dogadać? Upamiętniać go czy nie? Jedynym wyjściem wydaję się umieszczenie takiej obrotowej tablicy. Jednego dnia będzie ona upamiętniała tę postać, a drugiego się obróci i … będzie na przykład reklamą środków na uspokojenie na melisie zrobionych. I tak w kółko. To oczywiście żart, ale widać, że niestety w takich sprawach trzeba się opowiedzieć po jednej ze stron. A przy okazji uświadomić sobie, że historia nie jest czarno-biała. Najczęściej ma dość smutne, różne odcienie szaroburości.

Tutaj powstaje dalsza kwestia – ogólnego honorowania postaci z przeszłości. No bo jak zakazywać tablic, pomników czy nazw ulic kolaborantów hitlerowskich, to czemu nie sowieckich? Jestem za tym, aby skasować i jednych i drugich. Odrzucam argumenty, że zatrzemy ślady historii miasta. Historii i wielokulturowości Wilna, zatrzeć się nie da. Pamiątki historii są na każdym kroku. Polskości nie da się zatrzeć choćby dlatego, że w Wilnie żyją Polacy, podobnie jak Litwini czy Rosjanie. Są cmentarze i kościoły, cerkwie. Po sowietach zostały wstrętne bloki. Nawet bo hitlerowcach został „pomnik”, najbardziej wymowny i nie mam na myśli Ponarów. „Pomnik” którego nie ma. Nie ma Żydów i ich dzielnicy.

Wracając do tej nieszczęsnej tablicy. Mnie najbardziej dziwi postawa dyrekcji Biblioteki Wróblewskich, na której budynku się te cyrki z zawieszaniem i zdejmowaniem, odprawiają. W końcu to ich budynek i ich ściana. A tu ciągle się ktoś kręci i majstruje. Przytoczę stary dowcip: „Z pamiętnika partyzanta. Dzień pierwszy – wygoniliśmy Niemców z lasu. Dzień drugi – Niemcy się wzmocnili i nas wygonili z lasu. Dzień trzeci – przegrupowaliśmy się i wygoniliśmy Niemców z lasu. Dzień czwarty – przyszedł gajowy i wszystkich wygnał z lasu”. Może warto by było aby dyrekcja Biblioteki rozważyła czy nie zachować się jak ów gajowy?