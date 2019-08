Samsel: Ta Łotwa niedobra?

vdu

Z tym „zawsze razem” to jednak trochę naciągane przekonanie. Trzy kraje nadbałtyckie różnią się dość znacznie. Litwa siłą rzeczy ciąży ku Polsce, gospodarczo, kulturowo i historycznie. Pomimo różnych perturbacji. Łotwa ma wielki problem z mniejszością rosyjską. Czasem trzeba nadzwyczajnej gimnastyki politycznej aby partia rosyjskiej mniejszości po prostu nie objęła rządów w kraju. Estonia wybrała drogę ścisłej współpracy z Finlandią i dobrze jej z tym. Owszem, jest wiele spraw które łączą trzy nadbałtyckie kraje, ale bez przesady. Ślubu na zawsze ze sobą nie brały.

W sprawie Ostrowca Litwa przyjęła nawet specjalną sejmową uchwałę, że jest przeciwna i kupować prądu nie będzie. Łotwa jednak nie. Dlaczego ustawa litewska ma wiązać Łotwę? Bo państwa sąsiednie jednako zagrożone przez Rosję, powinny trzymać się razem. Tak powinna brzmieć odpowiedź. W końcu to niby białoruska elektrownia, ale budowana przez Rosjan. A Łukaszenka, wiadomo, z Putinem za pan brat. Tylko że ta odpowiedź jest dobra i prawdziwa tylko w teorii. Niestety. Ubolewam nad tym, że solidarna postawa państw demokratycznych wobec różnych dyktatur jest solidarną tylko w teorii. Tak jednak jest.

Unia Europejska wprowadza i przedłuża sankcje wobec Rosji. Za Krym. Głosują za tym przedstawiciele państw Europy. Przedstawiciele tych samych państw na innym forum – Rady Europy – głosują za przywróceniem Rosji prawa głosu, odebranego po aneksji Krymu. Przedstawiciele tych samych państw! Sankcje niby są i głosują za nimi np. Niemcy. Nie przeszkadza im to jednak budować połączenia gazowego z Rosją przez Bałtyk – Nord Stream. To może na Niemcy się obraźmy? I co, nie będziemy kupować Volswagenów czy „merców”? A sprzedawać mebli czy mleka? Trochę kiepsko. Zresztą w czym jesteśmy lepsi? Kto nie kupuje od Rosji gazu czy ropy, niech pierwszy podniesie rękę. Bo z tego, co wiem, to robi tak i Litwa przez Możejki, i Polska, i Słowacja, i Węgry, i Włochy, i Niemcy i… można jeszcze dużo. Tak to wygląda w praktyce.

Zresztą zostawmy Rosję. Chiny. Kraj, który od lat okupuje Tybet czy kraj Ujgurów. Państwo, w którym prawa człowieka istnieją tylko w teorii. Rządzony przez dyktaturę komunistów. W Chinach, jeśli ludzie chcą wolności, to nie tak dawno rozjeżdżano ich czołgami, jak na placu Tienanmen. Obecne tłumienie protestów w Hongkongu wygląda tak, że te moskiewskie to przy tym właściwie rodzinny piknik z małą scysją. „Omonowcy” z Rosji mogliby jeździć na praktyki studenckie do chińskich kolegów. I co z tego? Cały świat chce handlować z Chinami. My też. Co więcej, staramy się o chińskie inwestycje u nas. Taką mamy „wrażliwość i solidarność” z uciskanymi przez reżim. Niby Trump próbuje ukrócić zasady handlu pomiędzy USA i Chinami. Wcale jednak nie robi tego, bo mu się „prawa człowieka” w Chinach nie podobają, tylko dlatego, że na tym handlu USA wychodzą jak „Zabłocki na mydle”. Tylko dlatego.

Zostawmy zatem tę Łotwę z tym jej małym geszeftem, bo nie robią niczego innego niż wielcy z prawdziwymi pieniędzmi. Niech sobie kupują ten prąd z Ostrowca. Nie na tym problem polega. Problem polega na tym, czy my wszyscy potrafimy stracić trochę pieniędzy, aby faktycznie i naprawdę odciąć dyktatorów od dochodów. Jak na razie nie potrafimy i nie chcemy. Owszem, możemy protestować i nawet pisać listy na facebooku, jak to jesteśmy przeciw. A potem wsiadamy do samochodu napędzanego rosyjską ropą wyposażonego w chiński komputer. Na to wydaliśmy nasze ciężko zapracowane pieniądze. Dyktatorzy mają nas za durniów. Czy bezpodstawnie?