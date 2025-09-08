Nie pluj do studni…

Jakimi to słowami i obelgami działacze Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin nie wyzywali litewskich socjaldemokratów: bolszewicy, bezbożnicy, oszuści, geje. I oto stali się po raz kolejny częścią koalicji rządowej, której trzon stanowi… Partia Socjaldemokratyczna. A nawet delegują, również po raz kolejny, posłankę Ritę Tamašunienė na ministra.

Po raz kolejny Polka obejmie resort sprawiedliwości. W poprzedniej kadencji sejmowej funkcję tę pełniła Ewelina Dobrowolska. I była przez Waldemara Tomaszewskiego i innych liderów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin non stop krytykowana za brak tytułu magistra i sukcesów w rozwiązywaniu problemów mniejszości narodowych. Przedstawiony przez minister Dobrowolską projekt ustawy o mniejszościach narodowych uznano za tak zły (rzeczywiście idealny nie był, ale czyż kolejne polskie przysłowie nie głosi: lepszy rydz niż nic?), że posłowie AWPL-ZChR odmówili oddania głosu za jego przyjęciem.

Naprawdę bardzo się cieszę, że AWPL-ZChR dołączy do obecnej koalicji rządowej i obejmie resort sprawiedliwości. Każdy sukces litewskich Polaków mnie cieszy. A poza tym Rita Tamašunienė, Czesław Olszewski, Jarosław Narkiewicz i – oczywiście, przede wszystkim – Waldemar Tomaszewski dostają kolejną, już piątą w niezbyt długiej historii niepodległej Litwy, szansę udowodnienia, że są w stanie zadbać o interesy litewskich Polaków lepiej niż ktokolwiek inny.

Bo w gruncie rzeczy nieważne jest przecież, kto – socjaldemokraci, liberałowie czy Tomaszewski – załatwi mi lub prof. Jarosławowi Wołkonowskiemu prawo do zapisywania imienia i nazwiska ze wszystkimi znakami diakrytycznymi. Ważne jest, że załatwi.

Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że Tomaszewski, Tamašunienė i Olszewski za trzy lata będą ponownie tłumaczyć, że „nic się nie dało zrobić, bo było nas za mało”. Ale nadzieja, jak wiemy, umiera ostatnia. I mam tę nadzieję, nie zważając na to, że negocjacje koalicyjne nie napawały optymizmem.

Po ubiegłorocznych wyborach sejmowych AWPL-ZChR, wbrew logice (o czym pisałem), dołączyła do frakcji Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych, partii, która nie ukrywa swoich nacjonalistycznych ciągot, której posłowie zapowiadają likwidację szkolnictwa w językach mniejszości narodowych. Do rozmów o nowej koalicji rządzącej ugrupowanie Waldemara Tomaszewskiego również przystąpiło w składzie delegacji „chłopów”. Delegacja ta przedstawiła socjaldemokratom listę kilkudziesięciu postulatów, m.in. rezygnację z nowelizacji ustawy o pisowni imion i nazwisk, która ma zezwolić na używanie wszystkich nielitewskich znaków diakrytycznych! Ten postulat – na wniosek socjaldemokratów – nie trafił do umowy koalicyjnej. Ale nieprzyjemny osad pozostał.

Dziś do Wilna przyjechał z oficjalną wizytą nowy prezydent RP Karol Nawrocki. Wbrew temu, co czasami się wypisuje w prasie polskiej, kwestie związane z prawami polskiej mniejszości narodowej na Litwie są zawsze podejmowane podczas wizyt każdego gościa wysokiej rangi: z Polski na Litwę lub z Litwy do Polski – prezydentów, premierów, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów. I niewątpliwie Karol Nawrocki te kwestie również w rozmowach ze stroną litewską poruszy. Obyśmy mogli mu odpowiedzieć nie tylko, że w nowym litewskim rządzie będzie już dwóch ministrów-Polaków, ale też, że ci ministrowie-Polacy są gotowi rozwiązać problemy mniejszości polskiej, tworzyć – na rzecz ich rozwiązania – doraźne sojusze i iść na kompromisy. I to jest nasz – Polaków na Litwie – interes narodowy.

W tej sytuacji przysłowie „Nie pluj do studni…” nabiera nowych barw – o wiele łatwiej zawierać bowiem sojusze i kompromisy z przedstawicielami innych partii, jeśli nie traktuje się ich jako wrogów, lecz oponentów. Nie traktuje się ich jako „diabły wcielone”, lecz jako ludzi mających inne poglądy i prawo do ich posiadania.