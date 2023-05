Łyżka dziegciu z Tomaszewskim

W uroczystości oddania do użytku rozbudowanej placówki kultury wziął udział Premier Mateusz Morawiecki, który podczas dwóch swych kadencji zawsze pamiętał o rodakach na Litwie. Pomimo okrutnej pandemii i agresji rosyjskiej na Ukrainie, pomoc Polakom na Litwie była oraz pozostaje wśród głównych priorytetów obecnej ekipy rządzącej w Warszawie.

Uroczystości wileńskie nie obeszły się jednak bez przysłowiowej łyżki dziegciu. Ktoś Prezesa Rady Ministrów „wrobił” – świadomie lub nieświadomie. Chodzi o wręczenie nagród zasłużonym Polakom, uhonorowano m. in. Stanisława Pieszkę i Waldemara Tomaszewskiego.

Co prawda nie idzie tu mowa o najwyższych odznaczeniach przyznawanych dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a tylko o nowo ustanowioną Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.

Jednak Pieszko i Tomaszewski nie powinni byli być wyróżnieni. Pierwszy z nich był działaczem prosowieckim, w rejonie solecznickim wystawił swoją kandydaturę przeciwko przedstawicielowi Związku Polaków na Litwie (ZPL) w wyborach parlamentarnych 1990 r., opowiadał się za zachowaniem Związku Sowieckiego w przełomowym okresie 1989-1991. Jako poseł na Sejm wstrzymał się od głosu podczas ogłoszenia Aktu Niepodległości Litwy w 11 marca (można o tym wszystkim przeczytać w archiwalnych numerach prasy wileńskiej). Był aktywnym uczestnikiem budowania autonomii na Wileńszczyźnie na wzór separatystycznego ruchu Gagauzów w Mołdawii.

Potem był na uboczu procesów społecznych, by aktywnie włączyć się w reformę ZPL-u, gdy Waldemar Tomaszewski zainicjował pozbycie się wieloletniego prezesa, swego nauczyciela, innego sowieckiego aparatczyka – Ryszarda Maciejkiańca.

Z kolei, obecny prezes Zarządu Głównego ZPL, szef Oddziału Rejonu Wileńskiego ZPL, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany – Waldemar Tomaszewski , również ostatnio nie ma czym się pochwalić. Wręcz na odwrót.

Wszyscy pamiętamy jak paradował ze wstążką gieorgijewską 9 maja przy grobach żołnierzy sowieckich na Cmentarzu Antokolskim. Później, latem 2020 r. – po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach – gdy cała Litwa i Polska stanęły po stronie opozycji białoruskiej, wiceszef Grupy ds. Kontaktów z Białorusią Parlamentu Europejskiego ubolewał, że nasze kraje wspierają przemiany białoruskie, a on z natury jest przeciwko rewolucjom.

Gdy wiosną ubiegłego roku Wilno i Warszawa stawały na głowie by pomóc Ukrainie oraz zadbać o własne bezpieczeństwo, prezes wyrażał gorzkie żale nad zniknięciem kanałów kremlowskich w kablówce litewskiej. Nie może ulec zapomnieniu przyjaźń z Aliansem Rosjan i zaproszenie prokremlowskich działaczy na listy wyborcze w 2019 r.

To awanturnictwo polityczne drogo partii kosztowało: w tegorocznych wyborach samorządowych na mera Wilna Waldemar Tomaszewski zebrał ok. 8%, to o 50% mniej niż przed 4 laty, AWPL, mimo że zwiększyła ilość swoich radnych o kilka osób, straciło realną władzę w tak ważnym mieście, w stolicy państwa – w Wilnie, a także w rejonie trockim.

Tak więc, czy nie lepiej byłoby te Odznaki Honorowe skierować do prawdziwych pozytywistów na rzecz kultury i oświaty polskiej (dyrektorów gimnazjów, nauczycieli i wykładowców języka polskiego i historii Polski, tłumaczy, redaktorów mediów polskich, kierowników zespołów artystycznych i in.), którzy przyczyniają się do rozwoju, jak i umocnienia Litwy? Być może do biznesmenów lub samorządowców, którzy pracują na rzecz zbliżenia polsko-litewskiego?..

Zasłużyliśmy na święta bez łyżki dziegciu.