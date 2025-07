Czesław Okińczyc: Filia UwB w Wilnie zatrudnia adwokata opłacanego przez kremlowski fundusz

Ryšardas Burda od lat jest związany z organizacjami politycznymi przez wielu obserwatorów litewskiej sceny politycznej uznawanymi za prorosyjskie. Na przykład w ostatnich wyborach sejmowych kandydował z listy Koalicji Pokoju Wiktora Uspaskicha, obecnie zaś jest wiceprzewodniczącym założonego przez Vytautasa Tutkusa i prawdopodobnie wzorowanego na niemieckiej AfD stowarzyszenia „Alternatywa dla Litwy”. A w swoich artykułach m.in. twierdzi, że pytanie „Czyj jest Krym?” jest dyskryminacyjne, a między Rosją i Ukrainą trwa nie wojna, a „konflikt zbrojny o terytorium” podczas którego pytania o przynależność tego terytorium nie mają sensu.

Prowadzi ze studentami Fili w Wilnie UwB zajęcia z zakresu prawa litewskiego. I jednocześnie para się praktyką adwokacką. M.in. bronił w sądach różnych prorosyjskich działaczy: byłego lidera prosowieckiego „Jedinstwa” Walerija Iwanowa czy oskarżonych w sprawie 13 stycznia byłego sowieckiego żołnierza Jurija Melia i szefa sowieckiej specjalnej grupy „Alfa” (uczestniczącej w ataku na wileńską wieżę telewizyjną w styczniu 1991 roku) Michaila Golowatowa.

Każda osoba ma prawo do obrony i, jako adwokat, Burda może bronić każdego. Pod warunkiem, że robi to zgodnie z prawem. Tymczasem dziennikarze śledczy litewskiego nadawcy publicznego LRT w opublikowanym 21 maja br. materiale „Tajne dokumenty: kto na Litwie jest karmiony kremlowskimi pieniędzmi” wskazują, że Burda za te usługi pobierał wynagrodzenie z rosyjskiego Funduszu Wsparcia i Ochrony Praw Rodaków Mieszkających za Granica (PravFond).

Fundusz został utworzony w 2011 roku na mocy dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiego Władimira Putina i jest objęty kuratelą rosyjskiego MSZ. Jest instytucją bezpośrednio sterowaną przez rosyjskie służby bezpieczeństwa i używaną do realizacji operacji wywierania wpływu i jako narzędzie pozyskiwania współpracowników w Europie. Międzynarodowy zespól dziennikarzy ustalił, że PravFond opłacał adwokatów broniących m. in. handlarza bronią Wiktora Buta, agenta FSB Wadima Krasikowa (zabójcy czeczeńskiego dowódcy) czy handlarza narkotykami Konstantina Jaroszenki. Na taką pomoc prawną i akcje propagandowe PravFond wydaje miliony euro, a we władzach PravFondu są osoby działające w rosyjskich służbach. Na przykład Wladimir Pozdorowkin, agent rosyjskiego wywiadu zagranicznego, jest kuratorem PravFondu ds. nordyckich i bałtyckich, a Anatolij Sorokin nadzoruje oddział PravFondu do spraw Bliskiego Wschodu, Mołdawii i Naddniestrza.

Jak wynika z serii artykułów, które się ukazały niedawno w prasie litewskiej, Ryšardas Burda od 2018 roku mógł otrzymać z PravFondu nawet 130 tys. euro. Dziennikarze twierdzą, że przynajmniej w części niezgodnie z litewskim prawem. Przelewy miały bowiem być realizowane na otwarty przez Burdę rachunek w rosyjskim Sberbanku, który od roku 2022 jest objęty sankcjami międzynarodowymi. Służba ds. Badania Przestępstw Finansowych uważa, że być może mogło w ten sposób dojść do naruszenia tych sankcji. Wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie rozpoczęła też Litewska Adwokatura.

Co więcej, jak się okazuje, litewski Departament Bezpieczeństwa Państwa (VSD) jeszcze w 2022 roku wciągnął Burdę na listę osób zagrażających bezpieczeństwu państwa. W jawnej i dostępnej dla wszystkich w Internecie informacji Departament wskazał, że Burda współpracuje z mediami kontrolowanymi przez Kreml. I w wypowiedziach dla tych mediów ,,próbuje prawnie uzasadnić rosyjską narrację historyczną w stosunku do Litwy związaną z okupacją 1940 roku, statusem prawnym Litwy po 11 marca 1990 roku, ogłoszeniem Aktu Odrodzenia Niepodległego Państwa Litewskiego, statusem prawnym sowieckiej armii oraz OMONu podczas wydarzeń w styczniu 1991 roku oraz stosowaniu ustaw karnych w sprawie 13 stycznia’’. I chociaż Burda zaskarżył umieszczenie go na liście osób zagrażających bezpieczeństwu państwa, nie udało mu się podważyć stanowiska VSD.

Już po nagłośnieniu sprawy pieniędzy z Pravfondu w mediach, światło dzienne ujrzała też informacja, że Burda był w swoim czasie wykładowcą na Uniwersytecie im. Kazimierasa Simonavičiusa i Uniwersytecie im. Michała Romera, ale obie uczelnie pozbyły się tego profesora „po cichu”. Po kilku tygodniach współpracy pozbyła się go też Litewska Akademia Wojskowa. Raptem „znikł” z listy członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy zamieszczonej na stronie internetowej tej organizacji. Ale Burda znalazł sobie miejsce w Filii UwB w Wilnie i jest tam do dziś.

17-07-2025

Ryšardas Burda miał być jednym z głównych – obok na przykład posłanki AWPL-ZChR Rity Tamašunienė (może nawet nie przypadkowo) – prelegentów organizowanej w czerwcu br. przez Filię UwB w Wilnie międzynarodowej konferencji naukowej pt. ,,Działalność trzeciego sektora w państwach basenu Morza Bałtyckiego- doświadczenia i perspektywy rozwoju’’… finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a dokładnie dofinansowane ze środków Ministra Nauki w ramach programu „Regionalna Inicjatywa doskonałości”. Jednak w ostatniej chwili organizatorzy konferencji po otrzymaniu sygnału o prorosyjskiej przeszłości Ryšardasa Burdy wykreślili go z listy prelegentów.

Jakie „perspektywy rozwoju” mógłby nakreślić prelegent Burda i czy taka osoba może być wykładowcą prawa w Filii Wileńskiej UwB? Chciałoby się usłyszeć jakiś komentarz na ten temat od władz uczelni. Na przykład kierowniczki Zakładu Europeistyki dr hab. prof. Mieczysławy Zdanowicz. Szczególnie, że w 2019 r. na lamach ,,Kuriera Wileńskiego’’ jeden z ówczesnych studentów Filii UwB w Wilnie Jarosław Antoniewicz sygnalizował o jej dosyć czasami dziwnych sympatiach. Z jego wypowiedzi wynikało, że prof. Zdanowicz, która była dziekanem Filii w latach 2016-2019, była orędowniczką współpracy z Uniwersytetem w Kaliningradzie, co zaowocowało nawet podpisaniem umowy z tą rosyjską uczelnią i aktywnie namawiała na szkolenia i wyjazd studentów Filii do Uniwersytetu w Kaliningradzie. W tym kontekście nie dziwi zatrudnienie dr. Ryšardasa Burdy w Zakładzie Europeistyki, który doskonale wpisuje się w koncepcję postrzegania współczesnych wydarzeń przez prof. M. Zdanowicz.

Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie była tworzona z myślą o młodych Polakach na Litwie, którym stworzono szanse ukończenia studiów wyższych w języku ojczystym, kontynuowania pracy naukowej albo podjęcia pracy zawodowej w administracji publicznej czy biznesie. Ale w sytuacji, kiedy rosyjska propaganda próbuje agresywnie wpływać na nastroje społeczne, podważać zaufanie do państwa (również w środowisku polskim na Litwie) – wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku powinna być obok polskich mediów i szkól podstawową instytucją budującą odporność społeczności polskiej na rosyjską dezinformację i zagrożenia hybrydowe, zwalczającą rusyfikację. Dlatego nie powinno być miejsca na sytuacje budzące poważne kontrowersje i wątpliwości, co do tego, że uczelnia może sprostać tym wyzwaniom. Niestety fakt, że wykładowcą Filii jest pan Ryšardas Burda takie wątpliwości tworzy.