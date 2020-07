Egzaminowanie posłów czas zacząć

Urzędnik wyjaśnił ,że decyzję podjął w oparciu o przepis ustawy o języku państwowym , zgodnie z którym pracownicy instytucji , firm czy organizacji , którzy komunikują się z klientami na Litwie , muszą władać językiem litewskim . „Aby przepis ten został skutecznie wdrożony , osoby , które nie ukończyły litewskich szkół , np. przed 1991 r. ukończyły szkołę rosyjską , muszą zdać egzamin z języka litewskiego „ – oświadczył dla dziennikarzy kierownik Inspekcji Językowej .Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Litwy Nr. 1688 z dn. 24 grudnia 2003 r. egzamin dzieli się na trzy kategorie w zależności od tego , jaki rodzaj pracy wykonuje dana osoba .Według A.Valotki , od osoby dyżurującej przy drzwiach wymaga się egzaminu kategorii najniższej ,natomiast jeśli jest to praca bardziej skomplikowana , np. w bibliotece , to potrzebny jest egzamin drugiej kategorii . Trzecia kategoria wymagana jest od specjalistów wysokiego szczebla , takich jak kontrolerzy ruchu lotniczego .

Dyrektor Biblioteki Centralnej w Wilnie RimaGražienė zapewniła dziennikarza LRT , że wszyscy pracownicy biblioteki po litewsku „(…) mówią świetnie , może nawet lepiej niż niektórzy z was lub ja. Urodzili się na Litwie .Jak mogliby pracować w bibliotece bez znajomości języka litewskiego? Są wykształceni , ukończyli studia (…) Ludzie pracują w bibliotece od wielu lat – po 25, po 30 lat ,( …) ale w 2003 r. nie zdali egzaminu (…) Kto tego potrzebuje? Chodzi o to , że ukończyli szkołę rosyjską czy polską . Czy co ? Mamy zacząć terroryzować pracowników ze względu na ich narodowość?” – nie kryła oburzenia dyrektorka biblioteki , oświadczając , że nie zamierza wysyłać pracowników na egzamin oraz że jest gotowa wziąć za to odpowiedzialność .

Ostro zareagował na decyzję urzędnika publicysta RimvydasValatka , który na portalu społecznościowym m.in. napisał, że„ Rząd A. Brazauskasa 17 lat temu wymyślił coś takiego, a zatwierdzona przez niego Państwowa Policja Językowa przeprowadza ten nonsens (…) Co gorsza ,orzeczenie to jest egzekowane bardzo selektywnie (…) W przeciwnym raziePolicja Językowa powinna była ukarać Ministra Transportu i Komunikacji Jarosława Narkiewicza już z 55 razy, ato nie licząc jego wypowiedzi w Sejmie i telewizji .Taki sam los czekałby większość posłów na Sejm , innych ministrów, wiceministrów i kanclerzy rządu ”- oświadczył R. Valatka.

W stu procentach zgadzam się z nim. Od siebie bym dodał , że poziom opanowania języka państwowego powinien być ważnym kryterium dla każdego kandydata na posła .W przeciwnym razie parlamentarzysta nie potrafiąc poprawnie wysłowić się nie zabiera głosu w dyskusjach , nie władając dobrze językiem litewskim nie jest w stanie przygotować odpowiedni projekt ustawy czy inny dokument .Chyba właśnie tym można wytłumaczyć nader skromne wyniki pracy frakcji AWPL-ZChR w Sejmie obecnej kadencji. W odróżnieniu od tzw. „ czasów radzieckich ”, kiedy każda kucharka mogła rządzić państwem , obecnie dla parlamentarzysty nie wystarczy roli statysty .Wysuwając kandydatów na posłów nie wolno kierować się jedynie zasadą – „bierni , ale wierni”.Dla każdego parlamentarzysty oprócz doświadczenia życiowego , ogólnej erudycji niezbędna jest również dobra znajomość języka państwowego .Tymczasem spośród posłów obecnej Sejmowej frakcji AWPL- ZChR ( oprócz Rity Tamašunienė , która świetnie posługuje się językiem litewskim) , J. Narkiewicza nie ulokowałbym na ostatnim miejscu w szeregu poziomu władania językiem państwowym . Być może dlatego polscy politycy , którzy często przynajmniej na papierze lubią stanąć w obronie mniejszości narodowych , jak dotychczas nie ustosunkowali się do skandalicznych decyzji głównego „policjanta językowego ” Litwy . Cieszy jednak fakt , że wiele znanych osobistości spośród Litwinów potępili głupotę szefa Inspekcji Językowej A. Valotki.

Zbigniew Balcewicz

Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy