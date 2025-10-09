Delfi/Spinter badanie: rośnie poparcie dla partii „Świt nad Niemnem”

Eksperci wskazują, że partia „Świt nad Niemnem” zdołała skorzystać z zamieszania związanego z przekształceniem koalicji i tworzeniem rządu po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa.

Badanie przeprowadzono w drugiej połowie września. Rozpoczęto je, kiedy podczas formowania rządu doszło do impasu, a prezydent Gitanas Nausėda nie powołał kandydatów „Świtu nad Niemnem” na ministrów energetyki i ochrony środowiska, Mindaugasa Jablonskisa i Povilasa Poderskisa.

Badanie zakończono, gdy rząd już rozpoczął pracę. Przedstawiciele sektora kultury ogłosili, że planują strajk ostrzegawczy w związku z przyznaniem portfela ministra kultury partii „Świt nad Niemnem” w ramach wymiany ministrów. Wówczas funkcję ministra kultury nadal pełnił Ignotas Adomavičius, delegowany przez tę partię.

Wyniki poparcia dla innych partii zmieniły się w ramach błędu pomiarowego.

Za opozycyjnymi konserwatystami zagłosowałoby 14,5 proc. (w lipcu – 13 proc.), rządzących socjaldemokratów poparłoby 10,5 proc. (w lipcu – 10,2 proc.), Związek Demokratów „W Imię Litwy” wspierałoby 7,1 proc. (w lipcu – 9,3 proc.), a Związek Chłopów i Zielonych poparłoby 6,9 proc. (w lipcu – 6,1 proc.) wyborców.

Poniżej uplasowali się Ruch Liberałów z 6,5 proc. (w lipcu – 6,9 proc.), Partia Wolności z 3,6 proc. (w lipcu – 4,1 proc.), Zjednoczenie Narodowe z 2,1 proc. (w lipcu – 1,7 proc.) oraz AWPL-ZChR z 2 proc. (w lipcu – 2,5 proc.) poparcia.

Za inną partią zagłosowałoby 5,1 proc. (w lipcu – 10,4 proc.), 12,4 proc. (w lipcu – 14,9 proc.) ankietowanych zadeklarowało, że nie pójdzie do wyborów, a 20,8 proc. (w lipcu – 19,9 proc.) respondentów nie odpowiedziało na pytanie o preferencje polityczne.

Po mianowaniu Ingi Ruginienė na premiera, wzrosły również jej szanse na objęcie stanowiska szefa rządu.

7,3 proc. respondentów (w lipcu – 0,3 proc.) wskazało, że I. Ruginienė najlepiej nadaje się na stanowisko premiera. Przewyższa ją była premierka konserwatystów Ingrida Šimonytė z 13 proc. (w lipcu – 12,5 proc.) wskazań.

Na trzecim miejscu znalazł się lider Demokratów, Saulius Skvernelis z 6,3 proc. (w lipcu – 9 proc.), na czwartym Remigijus Žemaitaitis, przewodniczący „Świtu nad Niemnem”, z 5,7 proc. (w lipcu – 3,2 proc.), a na piątym Viktorija Čmilytė-Nielsen, przewodnicząca Liberalnego Związku, z 5 proc. (w lipcu – 7,2 proc.) wskazań.

Badanie przeprowadzono przez firmę „Spinter tyrimai” w dniach 17-27 września, na próbie 1017 respondentów, metodą telefoniczną i internetową. Błąd pomiaru wynosi 3,1 proc.