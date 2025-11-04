Badanie LRT ujawnia: komunalne opłaty i ceny żywności obciążają portfele mieszkańców Litwy

Z danych ankiety przeprowadzonej na zlecenie LRT wynika, że 17% respondentów wskazało opłaty za media jako największy problem finansowy, a 16% jako główny problem wymieniło wysokie ceny żywności i koszty życia. Po około 10% ankietowanych wskazało spłatę kredytu hipotecznego (11%) oraz inne kredyty, takie jak leasing czy szybkie pożyczki (9%).

Około 3–4% respondentów wskazało na koszty wynajmu mieszkania oraz chęć zakupu własnego mieszkania w przyszłości, drogie leki oraz koszty remontu czy renowacji mieszkania. Wśród innych obciążeń finansowych wymieniano utrzymanie samochodu, wydatki na dzieci, zdrowie, studia wyższe dzieci, niską emeryturę oraz zbyt niskie wynagrodzenia.

Co dziesiąty (11%) dorosły mieszkaniec Litwy odpowiedział, że jego rodzina obecnie nie ma żadnych obciążeń finansowych, a jedna piąta (19%) nie odpowiedziała na to pytanie.