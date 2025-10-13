Badanie „Delfi”: największy wpływ w państwie mają N. Grunskienė, F. Jansonas i gen. R. Vaikšnoras

W corocznie tworzonym zestawieniu najbardziej wpływowych osób na kolejnych miejscach znajdują się szef Służby Specjalnych Ścigania (STT) Linas Pernavas oraz były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) Egidijus Kūris.

Na szóstym miejscu uplasowała się główna doradczyni prezydenta Asta Skaisgirytė, na siódmym – szef Służby Bezpieczeństwa Państwowego Remigijus Bridikis, na ósmym – przewodniczący Rady Banku Litwy Gediminas Šimkus, na dziewiątym – ambasador Litwy przy NATO Darius Jauniškis, a pierwszą dziesiątkę zamyka przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Gintaras Goda.

„Ankietę wśród wpływowych osób zlecił portalowi „Delfi” magazyn „Reitingai”, który przeprowadził ją w okresie od 14 lipca do 8 września, ankietując 1096 respondentów.”

„Delfi” wybiera najbardziej wpływowych ludzi na Litwie już jedenasty rok z rzędu.