  • 13 października, 2025 8:30

Badanie „Delfi”: największy wpływ w państwie mają N. Grunskienė, F. Jansonas i gen. R. Vaikšnoras

Według wyników ankiety opublikowanej przez portal „Delfi” w poniedziałek, najbardziej wpływowymi urzędnikami na Litwie są prokurator generalny Nida Grunskienė, główny doradca prezydenta Fredrikas Jansonas oraz dowódca Litewskich Sił Zbrojnych gen. Raimundas Vaikšnoras.

fot. BNS/Lukas Balandis

W corocznie tworzonym zestawieniu najbardziej wpływowych osób na kolejnych miejscach znajdują się szef Służby Specjalnych Ścigania (STT) Linas Pernavas oraz były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) Egidijus Kūris.

Na szóstym miejscu uplasowała się główna doradczyni prezydenta Asta Skaisgirytė, na siódmym – szef Służby Bezpieczeństwa Państwowego Remigijus Bridikis, na ósmym – przewodniczący Rady Banku Litwy Gediminas Šimkus, na dziewiątym – ambasador Litwy przy NATO Darius Jauniškis, a pierwszą dziesiątkę zamyka przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Gintaras Goda.

„Ankietę wśród wpływowych osób zlecił portalowi „Delfi” magazyn „Reitingai”, który przeprowadził ją w okresie od 14 lipca do 8 września, ankietując 1096 respondentów.”

„Delfi” wybiera najbardziej wpływowych ludzi na Litwie już jedenasty rok z rzędu.

