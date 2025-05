Zdaniem eksperta projektu Detektor Media, po pierwszym bezpośrednim spotkaniu Zełenskiego i Trumpa od ich kłótni w Białym Domu 28 lutego można przypuszczać, że biegunowość w relacjach między przywódcami państw zanikła.

W poniedziałek władze Rosji poinformowały, że ogłaszają zawieszenie broni w wojnie przeciwko Ukrainie od północy z 7 na 8 maja do północy z 10 na 11 maja „z powodów humanitarnych”. Moskwa uważa, że „strona ukraińska powinna pójść za tym przykładem”. Prezydent Zełenski wcześniej zaproponował przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi zaprzestanie ataków za pomocą dronów i rakiet dalekiego zasięgu na infrastrukturę cywilną przez co najmniej 30 dni z możliwością przedłużenia tego okresu. Kreml nie przyjął tej propozycji.

W poniedziałek władze Korei Płn. potwierdziły po raz pierwszy wysłanie do Rosji żołnierzy w celu – jak oznajmiono – „wyzwolenia terenów kontrolowanych przez Ukraińców w rosyjskim obwodzie kurskim”. Według władz Rosji wojska ukraińskie zostały wyparte z ostatniej kontrolowanej przez nie wsi w obwodzie kurskim, ale Kijów zaprzeczył temu i dodał, że siły ukraińskie nadal prowadzą tam działania.

„Myślę, że musimy szukać symboliki w działaniach Rosjan, oni lubią różne daty. Oto zbliża się 9 maja i Putin chce, by Rosjanie i Koreańczycy z Północy byli w stanie wyzwolić obwód kurski do tego dnia”, kiedy przypada 80. rocznica zwycięstwa Związku Sowieckiego nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej” – przekazał historyk.

„KRLD potrzebowała pół roku, by oficjalnie uznać, że bierze udział w wojnie po stronie Rosji. To ważne, ale nie sądzę, by społeczność międzynarodowa zareagowała na to zbyt mocno. Nie jestem tego pewien, ale III wojna światowa jest coraz bliżej” – ocenił Brajlan.