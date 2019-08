„Znów budzi się Bałtyka“ – Obchody 30. Rocznicy Szlaku Bałtyckiego w Trokach.

vdu

W 30. Rocznicę Szlaku Bałtyckiego, 23 sierpnia zapraszamy do przyłączenia się do akcji „Jak przed 30 laty”.

Przejdźmy żywym łańcuchem ludzi z tarasu widokowego (str. Karaimų, str. Vytauto) pod Pałac Kultury w Trokach eksponują flagi państw bałtyckich do miejsca, w którym je uroczyście zostaną podniesione obok siebie z hymnami Litwy, Łotwy i Estonii.

PROGRAM:

16.00 Akcja „Jak przwed 30 laty”. Pochód ulicami Trok od Placu Widowickowego koło Zamku Trockiego do Pałacu Kultury w Trokach. Eskorta flag narodowych państw bałtyckich.

16.30 Oficjalne rozpoczęcie imprezy. Podnoszenie flag.

16.50 Odjazd autokarem delegacji trockiej do Wilna na głowne obchody 30. Lecia Szlaku Bałtyckiego (Baltic Way).

Rejestracja nieodpłatna (zarejestruj się na renata.kurmin@trakai.lt, rejestracja kończy się 16 sierpnia) więcej informacji o wydarzeniu https://madeinvilnius.lt/naujienos/gyvenimas/minint-baltijos-kelia-bus-siekiama-sukurti-10-tukst-zmoniu-gyvaja-grandine/

17.00 Otwarcie wystawy fotograficznej Romualdasa Pożerskisa „Litwa 1989 – 1993. Droga Bałtycka” – w galerii sztuki „FOJĖ“

17:30 – 18:30 Koncert – „ŚPIEWAM LITWĘ“. Państwowy Chór Wileński (główny dyrygent Artūras Dambrauskas) http://www.chorasvilnius.lt/apie-mus/