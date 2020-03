vdu

Uprzejmie prosimy wszystkich wykonawców, którzy zgłoszą się do Festiwalu, przesłać nagrania wideo swoich „występów” na mail festiwal@cbw.lt do 27 marca 2020 r. Nagrania mogą być wykonane kamerą telefonu lub za pomocą innego urządzenia, mają one pełnić wyłącznie funkcję techniczną (zastępcza forma przesłuchania) i nie będą udostępniane publicznie!

W przypadku osób, które już przesłały swoje zgłoszenia, prosimy o uzupełnienie ich nagraniami wideo – do 27 marca 2020 r.!