„Zabiorę cię dziś na bal”: Hołd pamięci Wodeckiemu

O Zbigniewie Wodeckim, jego drodze życiowej i dziedzictwie muzycznym, pomimo upływu lat wciąż stanowiącym inspirację dla całych rzesz artystów, można mówić i pisać wiele. Jednak żadne słowa nie oddadzą szacunku, jakim ten zmarły przed kilkoma laty wykonawca był darzony przez kolegów po fachu i zwykłych wielbicieli. Nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, gdzie twórczość Wodeckiego cieszy się niezmienną popularnością.

Najlepszym tego dowodem jest olbrzymie zainteresowanie zbliżającym się projektem “Zabiorę Cię dziś na bal”, będącym kolejną atrakcyjnie zapowiadającą się realizacją producenta muzycznego Rafała Jackiewicza. Wcześniej dał się poznać lokalnej publiczności jako realizator niezwykle udanego widowiska “Narodzony na sianie” oraz projektu muzycznego “Kolęda z Wilna”, zwieńczonego wydaniem płyty CD pod tym samym tytułem.

Najnowsze wydarzenie, w którym na scenie obok siebie wystąpią znani z poprzednich realizacji artyści wykonawcy z Litwy i Polski, będzie stanowiło jedyny w swoim rodzaju hołd pamięci znanego piosenkarza i kompozytora. Podczas czterech zaplanowanych na październik koncertów najsłynniejsze utwory Zbigniewa Wodeckiego usłyszymy w wykonaniu rodzimych piosenkarki Eweliny Saszenko oraz wirtuoza skrzypiec Zbigniewa Lewickiego z zespołem akompaniującym z Krakowa, a także wokalisty i kompozytora Daniela Cebuli-Orynicza z Chorzowa.

“Udział w zbliżającym się projekcie jest dla mnie wielką nobilitacją, gdyż wraz z litewskimi przyjaciółmi będę mógł zaprezentować publiczności przepojone wrażliwością i kunsztem muzycznym dziedzictwo tekstowe Zbigniewa Wodeckiego. Przy okazji odczuwam niesamowitą radość z kolejnego powrotu na Litwę, gdzie czuję się niczym w domu i gdzie na nowo mogę definiować swoje postrzeganie polskości, docenić potrzebę pielęgnowania tradycji kultury polskiej”, – powiedział niezwykle utalentowany wokalista młodego pokolenia Daniel Cebula-Orynicz.

Artysta, którego litewska publiczność miała już okazję poznać podczas poprzednich realizacji muzycznych Rafała Jackiewicza, nie krył swego wzruszenia z nadarzającej się okazji kolejnego przyjazdu na Litwę. “Bardzo się cieszę, że swoimi występami mogę duchowo wzbogacić rodaków z Wileńszczyzny, borykających się z deficytem polskich wydarzeń kulturalnych z najwyższej półki. Podczas zbliżających koncertów, wraz z innymi artystami postaram się więc zadbać o to, by było nie tylko przyjemnie, śmiesznie, śpiewnie, ale też wzruszająco. Tak, by każdy z Państwa nie tylko dobrze spędził czas, ale też wyniósł coś dla siebie”, – dodał D. Cebula-Orynicz.

Spotkania z twórczością Zbigniewa Wodeckiego w ramach projektu “Zabiorę Cię dziś na bal” odbędą się w wybranych salach Wilna i Wileńszczyzny.

11 października – Trocki Pałacu Kultury, godz. 18.00

12 października – Solecznickie Centrum Kultury, godz. 18.00

13 października – Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, godz. 13:30

13 października – Dom Kultury Polskiej w Wilnie, godz. 17.00

Bilety w cenie 10-15 euro są do nabycia w kasach wymienionych placówek.