Wystawa Michaliny Bigaj w Wilnie

Obszar zainteresowań Michaliny Bigaj zaczął obejmować problem węchu, a zwłaszcza anosmii – całkowitego braku jego funkcjonowania. Zwykle człowiek wyróżnia średnio kilka tysięcy zapachów. Michalina Bigaj nie wyczuwa zapachów od urodzenia, nie ma też z nimi żadnych wspomnień. Badania wykazały, że ludzie, którzy nie doświadczają bodźców węchowych, są bardziej narażeni na depresję, zaburzenia seksualne i rzadziej znajdują odpowiedniego partnera. Brak jednego zmysłu powoduje, że organizm przystosowuje się do nowej sytuacji, więc „awaria” staje się dla niego niezauważalna, podczas gdy dla niektórych osobników w świecie zwierząt, które utraciły zdolność postrzegania zapachów, utrata ta powoduje brak jakichkolwiek szans na przeżycie.

Ogromna różnica we wpływie na funkcjonowanie i jakość życia poszczególnych gatunków oraz ewolucja zapachu w czasie stała się punktem wyjścia dla nowych prac Michaliny Bigaj, które znalazły się na wystawie. „Zapamiętałam to, nie miało zapachu” to rzeźbiarska instalacja haptyczna, która staje się placem zabaw dla zmysłów. Dzieła sztuki to ceramiczne powierzchnie z umieszczonymi zapachami ważnymi z perspektywy różnych gatunków.

Główne zainteresowanie artystki polega na pogłębianiu nierówności między współczesną cywilizacją a środowiskiem naturalnym. Traktując świat przyrody jako własność, ludziom udało się już podporządkować go w sposób, który pozwala mu korzystać z niego wybiórczo, w bardzo zubożały sposób. Fascynuje ją odkrywanie momentów, w których człowiek uświadamia sobie swoją bezsilność wobec sił natury. W swoich projektach przekształca naturę w niejednoznaczną postać, czarny charakter – figurę oszusta, wykorzystując w ten sposób metodę właściwą dla antropocentryzmu. Często tworzy formy krytyczne wobec antropocentryzmu poprzez użycie właściwego dla niego języka co umożliwia komentowanie go od wewnątrz.

Michalina Bigaj (ur. 1991) jest artystką wizualną. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Rzeźby) i Universität der Künste w Berlinie. W 2016 roku podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i grupowych w Czechach, na Łotwie, Węgrzech, w Niemczech itp. W 2019 r. Uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, w 2017 r. Wygrała Cart Blanche Nagroda Contemporary Lynx Magazine. Była także uczestniczką 7. Triennale Młodych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 2014 roku.

Wystawa „Zapamiętałam to, nie miało zapachu” została zorganizowana we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Polska) i jest częścią programu wymiany międzynarodowej. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jest jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Wystawa Michaliny Bigaj „Zapamiętałam to, nie miało zapachu” w galerii (AV17), ul. Totoriu. 5 będzie otwarta do 18 stycznia.