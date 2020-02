„Wilno oczyma Szwajcara. Lata 1937-1940” będzie można obejrzeć w Trokach

vdu

Alfred Rietmann był szwajcarskim inżynierem wysłanym przed II wojną światową do całkiem obcego sobie kraju i miasta. Przyjechał do pracy, nie znał języka, ale Wilno zaczęło go fascynować i inspirować do robienia zdjęć.

Do fotografii sprzed 80 lat dotarł badacz historii miasta Ričardas Žičkus. Ričardas Žičkus zbierał materiały do publikacji o transporcie publicznym Wilna pierwszej połowy XX wieku. Popularne w tamtych czasach na ulicach Wilna były autobusy firmy Saurer. To właśnie w tej firmie pracował 24 letni Rietmann. Dalsze poszukiwania doprowadziły Žičkusa do szwajcarskiego muzeum, w którym odnalazł manuskrypt i zdjęcia zrobione przez inżyniera.

Wystawa była prezentowana od 6 grudnia w w Muzeum Energetyki i Techniki w Wilnie. Ze względu na duże zainteresowanie termin prezentacji wystawy został przedłużony do 1 lutego.

Projekt „Wilno oczyma Szwajcara. Lata 1937-1940″ sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 oraz w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”. Jest też współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.