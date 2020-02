Weekend powołaniowy w wileńskim seminarium

vdu

Ten weekend – to dobra okazja do rozpoznania swego powołania do kapłaństwa. Uczestnicy przez trzy dni będą włączeni w rytm życia w Seminarium, ponadto przewidziany jest dla nich program, który poprowadzą przełożeni i klerycy Seminarium Duchownego.

Uczestnicy czekani są na przybycie w piątek, 21 lutego do godz. 18.00. Rekolekcje rozpoczną się wieczorną modlitwą z klerykami. Po kolacji odbędzie się wieczór powołaniowy, podczas którego uczestnicy usłyszą świadectwo ks. kard. Audrysa Juozasa Bačkisa.

W drugim dniu rekolekcji zaplanowane jest zwiedzanie Seminarium, poznawanie życia kleryków i aspektów przygotowywania się do kapłaństwa, Msza św., konferencje o powołaniu, modlitwa różańcowa i Adoracja Przenajświętszego Sakramentu.

W niedzielę, 23 lutego, rekolekcje zakończą się niedzielnym obiadem.

Należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec i potrzebne rzeczy osobiste. Pościel i ręczniki – organizatorów.

Rejestracja pod numerem telefonu (8-5) 2701602 lub adresem mailowym: rastine@vks.lcn.lt

Informacja: www.seminarija.lt