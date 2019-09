W październiku – widowisko „Ojcowizny” „Stary album mówi wiele…”

vdu

Spektakl muzyczny w wykonaniu „Ojcowizny” składa się z kilku odsłon, które ilustrują najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski w ciągu ostatnich stu lat. Nawiązuje on zarówno do obchodzonej rok temu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak też do przypadającej w tym roku 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicy operacji „Ostra Brama”. W ten sposób zespół pragnie złożyć hołd bohaterom, wielkim patriotom polskim, wśród których nie brak było naszych rodaków z Wileńszczyzny.

Widowisko Stary album mówi wiele… przenosi widza również w atmosferę dawnego Wilna, słynnego między innymi z kiermaszów Kaziukowych oraz bujnego życia towarzyskiego, jakie toczyło się w kawiarniach wileńskich w dwudziestoleciu międzywojennym.

Podczas widowiska zostaną wykonane zarówno znane wszystkim utwory patriotyczne, śpiewane od wieków w każdym polskim domu, jak też pieśni i tańce ludowe, popularne na Wileńszczyźnie. Widzowie usłyszą również prapremierowe wykonania piosenek autorstwa Bożeny Ptak, do których muzykę skomponował Krzysztof Stankiewicz, kierownik kapeli zespołu „Ojcowizna”. Urozmaici występ wykorzystanie środków audiowizualnych oraz rekwizytów zgromadzonych przez członków zespołu.

Widowisko odbędzie się w dn. 12 października 2019 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej. Bilety do nabycia w sekretariacie DKP.