Vivat! Koncerty ku czci Unii Lubelskiej W Kiejdanach i Wilnie

1 lipca 1569 r. podczas obrad sejmu walnego w Lublinie zostało zaprzysiężone porozumienie, które na ponad dwa wieki połączyło losy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dokument został ratyfikowany przez króla Zygmunta II Augusta 4 lipca 1969 r. i na trwałe uregulował relacje między Koroną a Litwą. Powstałe dzięki niemu państwo wspólnie wybieranego władcę, wspólny sejm walny, obradujący w Warszawie, a także wspólną obronę, politykę zagraniczną i podobną walutę. Same monety różniły się wyglądem. Królestwo reprezentował Orzeł, Księstwo – Pogoń. Znaki te również dziś symbolizują dwa państwa, które są głównymi spadkobiercami unii – Polskę i Litwę. Unia Lubelska stworzyła zróżnicowaną strukturę polityczną, społeczną i kulturową, która później zapisała się w historii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów.

W 2019 roku przypada 450. rocznica przyjęcia Unii. By wyrazić wdzięczność Bożej Opatrzności, tym bardziej po latach, gdy wiemy już jak ogromne było znaczenie Unii dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów, trwającej jeszcze w powodzeniu przez niemal dwa i pół wieku, z wizytą na Litwę przybędzie Chór Sarmacki im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Schola Gregoriana Silesiensis, Zespół puzonów wąskomenzurowych Trombastic. Kierownictwo muzyczne – Robert Pożarski. Artyści wykonają muzyczną fantazję na temat mszy dziękczynnej, która odbyła się po zawarciu unii w Bazylice Relikwii Krzyża Świętego w Lublinie. W programie koncertów znajdą się utwory z epoki, m.in. „Epistola de Sigismundus Rex według De accentum ecclesiasticorum” Jerzego Libana, czy „Missa Te Deum” Krzysztofa Borka. Muzyka instrumentalna pochodzi z tabulatur organowych: z krakowskiego Klasztoru św. Ducha i tabulatury Jana z Lublina. Zawarte w niej utwory skomponował, m.in. jeden z największych polskich kompozytorów – Mikołaj z Krakowa. Specjalnie dla celów tego programu artyści sporządzili transkrypcje tej muzyki dla puzonów i kornetu.

Koncerty „Vivat!” odbędą się 27 sierpnia 2019 r. o godz. 19.00 w kościele ewangelicko-reformowanym w Kiejdanach oraz 28 sierpnia 2019 r. o godz. 19.00 w kościele św. Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie. Wstęp na oba koncerty jest wolny.

Podczas koncertów wystąpią:

Robert Lawaty – cantus

Robert Pożarski – altus, cantor precentor

Marcin Bornus-Szczyciński – quinta vox, cantor

Paweł Szczyciński – tenor

Leszek Kubiak – bassus

Krzysztof Tomaszewski – cornetto

Zespół puzonów wąskomenzurowych Trombastic:

Piotr Wawreniuk – principal trombone

Michał Kilian – trombone secundo

Piotr Dąbrowski – trombone tertio

Robert Krajewski – trombone basso

Chór Sarmacki im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:

cantus: Urszula Dobrowolska, Marta Dobrowolska-Pigoń, Marzena Grzymała, Emilia Jermolaviciute, Aleksandra Karbowniczek, Ewelina Krzywka, Monika Miazga, Hanna Pasierska, Wiktoryna Puzanowska, Urszula Rutkowska, Joanna Sipika, Agnieszka Skórzewska-Skowron, Agata Zalewska

altus: Paulina Kukiz, Monika Katarzyna Pawelec, Mateusz Pigoń, Julia Piwakowska, Aleksander Rutkowski, Paulina Szagżdowicz

tenor: Marek Czapiński, Antoni Kamiński, Michał Krzywka, Paweł Łaźniak, Krzysztof Hubert Olszyński, Adam Skobliński, Marcin Szargut, Jan Traczyk, Tomasz Traczyk

bassus: Piotr Górka, Edmund Kuna, Jerzy Modrzejewski, Krzysztof Ochnik, Maciej Reda, Lech Templin, Kamil Watkowski, Konrad Zagajewski

Kierownictwo muzyczne – Robert Pożarski.

Organizator:

Schola Gregoriana Silesiensis

Partnerzy na Litwie:

Instytut Polski w Wilnie

Muzeum Regionalne w Kiejdanach

Klasztor Ojców Dominikanów w Wilnie

Patron medialny:

Polskie Radio Program Drugi

Partnerzy:

Parafia Rzymskokatolicka bł. Edwarda Detkensa w Warszawie

Parafia Rzymskokatolicka Katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie

Klasztor Ojców Dominikanów w Warszawie, ul. Freta

Klasztor Ojców Dominikanów we Wrocławiu – Wieczory Czesławowe

Wydział Kultury Urzędu Miasta w Lublinie

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Instytut Europy Środkowej w Lublinie

Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie

Szczególne podziękowania składamy o. Wojciechowi Sznykowi OP oraz Warszawskiemu Towarzystwu Chorałowemu „Gregorianum”. Koncerty „Vivat Rzeczpospolita! – świętowanie Unii Lubelskiej” odbywają się dzięki wsparciu finansowemu: Muzeum Historii Polski – Patriotyzm Jutra 2019, Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej – Patroni Roku 2019, Fundacja PZU.