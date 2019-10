vdu

PROGRAM VII DNI KULTURY POLSKIEJ W WILNIE



14 XI 2019

10:00 oraz 18:00 – Spektakl dla dzieci „Akademia Pana Kleksa”. Teatr „Maska” w Rzeszowie.

Wstęp 3 EUR, bilety do nabycia w DKP, pokój 203



15 XI 2019

18:30 – Otwarcie VII Dni Kultury Polskiej w Wilnie

Widowisko muzyczne „Święty z Wadowic – Jan Paweł II”

Wstęp z zaproszeniami, zaproszenia do odbioru w DKP, pokój 203.



16 XI 2019

10:00 – Wycieczka „Z przeszłości dzielnicy Nowe Miasto”. Przewodnik – Waldemar Wołkanowski.

Obowiązuje rejestracja



14:00 – Warsztaty „Serca piernikowa daja, bo na inna mnie nie staje“

Obowiązuje rejestracja



17:00 – Najlepsze krótkometrażowe polskie filmy festiwalu „Grand Off”.

Wstęp z zaproszeniami, zaproszenia do odbioru w DKP, pokój 203



17 XI 2019

10:00 – Wycieczka „Z przeszłości dzielnicy Nowe Miasto”. Przewodnik – Waldemar Wołkanowski.

Obowiązuje rejestracja



18:00 – Koncert zespołu „Mikromusic”

Wstęp z zaproszeniami, zaproszenia do odbioru w DKP, pokój 203





Spektakl dla dzieci „Akademia Pana Kleksa”. Teatr „Maska” w Rzeszowie.

Spektakl familijny, opowiadający o niezwykłej szkole Ambrożego Kleksa, w której nauka jest przyjemnością i niesamowitą przygodą. Kolorowy i roztańczony musical będzie niezapomnianą podróżą do świata wyobraźni…

Akademia pana Kleksa to magiczna szkoła dla chłopców, znajdująca się na końcu ulicy Czekoladowej. Już z daleka widać jej ogromny, trzypiętrowy budynek z czerwonej cegły. Szkoła położona jest w ogromnym parku, w którym ukryto przejścia do wszystkich znanych baśni. Odwiedzenie świata wymyślonego przez braci Grimm czy Andersena jest tam tak samo proste i zwyczajne, jak pójście po bułki do sklepu po drugiej stronie ulicy. Jest tylko jedna trudność – aby znaleźć się w Akademii trzeba być chłopcem, którego imię zaczyna się na A…

Wiek +5.

Czas trwania 75 min.







Widowisko muzyczne „Święty z Wadowic – Jan Paweł II”

Premierowo widowisko zostało wystawione w Operze Krakowskiej oraz na rynku w Wadowicach. Jest ono hołdem złożonym największemu Polakowi, którego mądrość, odwaga i ogromna siła zmieniały bieg historii, będąc jednocześnie idealnym nośnikiem informacji o Polsce – ojczyźnie najwybitniejszego syna naszej ziemi – Św. Jana Pawła II.

W programie koncertu znalazło się 13 utworów, do których teksty napisał wybitny krakowski poeta Michał Zabłocki. Uznanym wokalistom i aktorom sceny polskiej towarzyszy orkiestra pod batutą Miłosza Wośko, a muzykę skomponowali znakomici kompozytorzy na czele z Andrzejem Zielińskim znanym z zespołu Skaldowie.







Wycieczka „Z przeszłości dzielnicy Nowe Miasto”

Celem wycieczki jest próba „zanurzenia” się w przeszłość miasta, dzielnicy „Nowe Miasto”. Narracja przewodnika (Waldemar Wołkanowski) oparta będzie na podstawie naukowej, na źródłach które łączy w pewną całość, aby później, w czasie wycieczki odtwarzać tak, aby uczestnicy nie tylko dowiedzieli się jak najwięcej, ale także spróbowali poczuć atmosferę minionego czasu. Wycieczka nie będzie miała charakteru „nostalgicznych wspomnień” i nie będzie służyć do wzbudzania nastroju czegoś „utraconego”… to sfera indywidualna każdego z odbiorców. Informacje o obiektach i historycznych okolicznościach, które są z nimi związane… to merytoryczny zbiór danych. W opowieściach przewodnika Waldemara Wołkanowskiego będą również ludzie, którzy tworzyli społeczność miasta, poszczególnych dzielnic, ulic i domów. Przeszłość Wilna będzie podana w sposób uniwersalny z uwzględnieniem wszystkich aspektów historycznych, które zmieniały obraz miasta. Linia czasu się czasem zakrzywi, chronologia skrzyżuje, ale wyniknie to z topografii, a w tym przypadku z wybranej trasy wycieczki. To jednak wzbogaci odbiór, gdyż tak promowana różnorodność architektoniczna i społeczna, wielokulturowość i mieszanie dostępnych, lecz rozproszonych przekazów zbliża. Wilno to miasto wielu tajemnic, ale tylko dla tych, którzy nie starają się ich zgłębić. Każda wycieczka to okazja, aby dowiedzieć się więcej o swoim mieście.





Warsztaty „Serca piernikowa daja, bo na inna mnie nie staja“

Zapoznamy się z pysznym piernikowym krajem. W tej pachnącej podróży poznamy drogę piernika od niepamiętnych czasów do teraźniejszości, tradycje pierników na Wileńszczyźnie, poznamy subtelności ciasta i lukru, a także spróbujemy swoich sił w dekorowaniu pierników. Każdy uczestnik warsztatów do domu wróci z wileńskim piernikiem !



Warsztaty poprowadzą:

Dr Rimvydas Laužikas, profesor wydziału komunikacji na Uniwersytecie Wileńskim, badacz historii gastronomicznej i tożsamości gastronomicznych, autor książek oraz autor blogu www.kulinarinispaveldas.blogspot.com



Ana Griškevičienė, współwłaścicielka spółki „Wileńskie Pierniki”, pielęgnuje tradycje pierników na Wileńszczyźnie. Produkty spółki „Wileńskie Pierniki” noszą miano litewskiego dziedzictwa kulinarnego.



Elżbieta Monkiewicz redaktor naczelny magazynu kulinarnego „Verdu ir kepu”, autor i współautor książek kulinarnych, dziennikarz kulinarny, autor publikacji kulinarnych na Litwie i za granicą.





Najlepsze krótkometrażowe polskie filmy festiwalu „Grand Off”

Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna, z najważniejszych tego typu inicjatyw na świecie. Podczas VII Dni Kultury Polskiej w Wilnie zostaną wyświetlone najlepsze polskie produkcji z lat 2014 – 2018.





Koncert zespołu „Mikromusic”

Muzyka „Mikromusic“ wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Sam zespół określa ją po prostu jako Mikromusic. W ich twórczości słychać inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. Niektórzy dziennikarze określają ich muzykę jako avant pop lub art pop.

Mikromusic ma na koncie sześć płyt studyjnych, ale prawdziwą moc pokazują na koncertach. W ciągu całej swojej działalności wydali trzy bardzo ciepło przyjęte albumy koncertowe.

Grali na najważniejszych polskich festiwalach, między innymi na Open’er Festival, Ladies Jazz Festival, Top Trendy, Festiwal Piosenki w Opolu. Koncertowali również za granicą, między innymi w Japonii (Blue Note Tokyo), Niemczech, Estonii, Czechach, Białorusi, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech czy Rumunii.



Zespół został dwukrotnie nominowany do najważniejszej polskiej nagrody muzycznej czyli Fryderyków w kategorii Alternatywna Płyta Roku.

Oglądalność teledysków Mikromusic na Youtube sięga kilkudziesięciu milionów. Ostatnia płyty „Tak mi się nie chce” oraz wyprzedane sale koncertowe plasują zespół w gronie najbardziej popularnych zespołów w Polsce roku 2018.



Projekt finansowany jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.