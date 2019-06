Tradycyjne spotkanie absolwentów „Piątki”

vdu

Tegoroczne spotkanie będzie już jedenaste z kolei, ale za każdym razem wydaje się, że jakby było po raz pierwszy- tyle jest wspomnień, emocji a i dyskusji o dniu dzisiejszym. W ciągu tego minionego roku prysły już definitywnie nadzieje na zachowanie „Piątki” na Antokolu – została przeniesiona na Żyrmuny, co nasze grono przyjęło bardzo boleśnie.

W tym też okresie w ciągu minionego roku wyszła druga część książki „Zawsze wierni „Piątce”, która jest pokłosiem wspomnień absolwentów szkoły i tych spotkań.

Z żalem przyjęliśmy odejście w ciągu ubiegłego roku do Domu Pana naszych kolegów – Jana Pakalnisa, nieodżałowanego archiwisty szkoły, Bronki Kowalczyk, córki legionisty Antoniego Kowalczyka, kawalera Orderu Virtuti Militari, Piotra Szulskiego, Wiktora Zielonowa, Haliny Szpakowskiej i jej męża Antoniego Pytlewicza, Łucji Małczanowicz. Cześć Ich pamięci.

Jak co roku któraś z promocji ma swój własny jubileusz. W tym roku taki jubileusz świętuje rocznik 1954. Jak powiedziała absolwentka Alina Łaurinawicziene (Raczycka), był to rocznik, w którym były cztery klasy polskie, była więc to bodaj największa promocja polska. Toteż w przededniu naszego, ogólnego, spotkania ci absolwenci sprzed 65 laty spotkają się też w swoim węższym gronie, na które przybędą też koledzy z Polski.

Zapraszamy wszystkich absolwentów „Piątki” jak zwykle w ostatnią niedzielę czerwca, która tym razem przypada na 30 czerwca, o godz. 14. 00. Jak bywa też ostatnio, z pozwolenie administracji Progimnazjum na Antokolu, która teraz się tu znajduje w gmachach na Piaskach, będziemy mogli zajrzeć do starych murów szkolnych, co zawsze wzrusza i przywołuje wiele wrażeń.

Do zobaczenia.

Towarzystwo Absolwentów „Zawsze wierni „Piątce”