Startuje druga edycja konkursu fotograficznego „Wakacje w Polsce“

vdu

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Litwy, którzy odpoczywali już w Polsce, byli tam na zakupach, przejeżdżali tranzytem w drodze na zachód, czy południe Europy, uczestniczyli w festiwalach muzycznych, filmowych, czy teatralnych. Okazji do odwiedzin Polski jest sporo, tym bardziej, że odległości nie są tak duże a turyści mają do dyspozycji wiele połączeń lotniczych, czy autobusowych. Różnorodność atrakcji turystycznych w Polsce nie pozostawi obojętnym nawet tych podróżników, którzy „widzieli wszystko“. Ośnieżone szczyty Tatr, piękne krajobrazy Bieszczad czy tajemnicze Sudety i Karkonosze, długie i piaszczyste wybrzeże Bałtyku a także tętniące życiem polskie miasta – Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, czy Wrocław…

To już druga edycja cieszącego się niezwykłą popularnością konkursu fotograficznego „Wakacje w Polsce“. W ubiegłym roku organizatorzy otrzymali ponad 760 zdjęć pokazujących zarówno piękno polskiej przyrody, ciekawe zabytki, ale także miło i ciekawie spędzony w Polsce czas. „Zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować drugą edycję konkursu. Okazało się, że Litwini coraz chętniej odwiedzają Polskę podczas wakacji, czy krótkich weekendowych wypadów. Dużą popularnością cieszą się oczywiście Warszawa, Kraków, Gdańsk, ale także polskie Tatry i wybrzeże Bałtyku. Atrakcji w Polsce nie brakuje a do tego możemy zaoferować doskonały standard usług turystycznych przy niższych, niż na Litwie, cenach. To wszystko zachęca do odwiedzenia Polski.“, mówi Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

Żeby wziąć udział w konkursie należy przesłać do organizatorów jedno zdjęcie wykononane przez siebie w Polsce pokazujące piękno polskiej przyrody, ciekawe zabytki i miejsca związane z historią, czy mile i ciekawie spędzony czas. Ze wszystkich nadesłanych zdjęć komisija konkursowa, składająca się z profesjonalnych fotografów, wybierze laureata nagrody Grand Prix, który wybierze się w podróż do Wrocławia. Dodatkowo, od 9 do 19 września na profilu Facebook Instytutu Polskiego w Wilnie odbędzie się głosowanie internautów, którzy wybiorą trzy zdjęcia. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Na zgłoszenia i zdjęcia czekamy od 17 czerwca do 8 września 2019 roku pod adresem atostogos.lenkijoje@gmail.com. Każdy uczestnik może wysłać jedno zdjęcie, które należy opisać podając miejsce wykonania zdjęcia, nazwę objektu, imię i nazwisko autora a także nazwę profilu na portalu Facebook (jeśli uczestnik takowym posiada). 9 września wszystkie zdjęcia zgłoszne do konkursu zostaną opublikowane w albumie „Atostogos Lenkijoje / Wakacje w Polsce 2019“ na profilu Facebook Instytutu Polskiego w Wilnie. Głosowanie internautów na najlepsze zdjęcia potrwa do 19 września. Wszystkich laureatów, zarówno zdobywcę Grand Prix, jak i trzech zdobywców nagród publiczności, poznamy 20 września.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.lenkijosinstitutas.lt w sekcji „Do pobrania“ oraz na profilu Fb Instytutu Polskiego.

Konkurs „Wakacje w Polsce“ to element wieloletniej kampanii promującej atrakcje turystyczne Polski na Litwie, realizowanej przezInstytut Polski w Wilnie. W jej ramach na ulicach litewskich miast pojawiały się wielkoformatowe reklamy Polskiej Organizacji Turystycznej, realizowane są wystawy plenerowe pokazujące ciekawe miejsca w Polsce, Instytut organizuje także wizyty studyjne dla dziennikarzy litewskich mediów. W tym roku odwiedzili oni Dolny Śląsk oraz Łódź.

Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Partnerzy medialni: portal15min.lt, czasopisma o podróżach „Keliauk“ oraz „Kelionės ir pramogos“, Radio znad Wilii i portal zw.lt.