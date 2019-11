Spotkanie z Marcelem Woźniakiem, biografem Leopolda Tyrmanda

vdu

Autor przybywa do Wilna na konferencję „Pod znakiem Orła i Pogoni”, zorganizowaną z okazji 25-lecia Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie z Marcelem Woźniakiem odbędzie się 23 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76), sala 305.

Leopold Tyrmand (1920-1985) pochodził z warszawskiej, żydowskiej rodziny mieszczańskiej. Studiował w Paryżu, a w 1940 roku podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Wileńskim. W Wilnie stawiał pierwsze kroki literackie i dziennikarskie i nawiązał pierwsze kontakty z polskim środowiskiem humanistycznym. W czasie okupacji hitlerowskiej zbiegł do Norwegii. W krajach skandynawskich przebywał do 1946 roku. Po powrocie do Warszawy, czynnie uczestniczył w życiu stolicy jako pisarz i dziennikarz. Był postacią oryginalną i kontrowersyjną, bardzo popularną wśród kontestującej młodzieży na przełomie dekad 50’ i 60’. Jego powieść sensacyjna „Zły”, wydana w 1955 roku, zdobyła mu sławę literacką i status klasyka gatunku. Tyrmand, odważny publicysta, otwarty na nowe prądy intelektualne i kulturalne, jeden z pierwszych promotorów jazzu w Polsce, popadł w niełaskę władz PRL i w 1965 roku udał się na emigrację, z której nie powrócił. Do końca życia mieszkał w USA i pracował jako krytyk i publicysta, znany z demaskatorskiej i krytycznej postawy wobec konformistycznych nurtów społecznych i kulturalnych. Jego postać jest obecnie postrzegana jako przykład odważnego i nietuzinkowego kontestatora, obdarzonego wyobraźnią i dążącego do wolności jednostki w skrępowanym konwencjami społeczeństwie.



Marcel Woźniak jest powieściopisarzem, scenarzystą, muzykiem i aktorem. Jako pisarz specjalizuje się w tematyce sensacyjnej i detektywistycznej. Zdobył popularność trylogią „Powtórka”, „Mgnienie” i „Otchłań”, której bohaterem jest detektyw Leon Brodzki. Już w czasie studiów filologicznych na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu zainteresował się biografią Leopolda Tyrmanda i obronił na ten temat pracę magisterską. Jest doktorantem swej macierzystej uczelni, studiował też w Warszawskiej Szkole Filmowej. Oprócz twórczości literackiej i badań filologicznych występuje jako artysta teatralny i kabaretowy. Był także solistą i gitarzystą grup rockowych Kosmodrom, Exit i Sitelight. Książka „Moja śmierć będzie taka, jak moje życie”, wydana w 2016 roku, jest pierwszą oficjalną biografią Leopolda Tyrmanda.



Organizatorzy: Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego, Akademia Trzeciego Wieku oraz Instytut Polski w Wilnie.