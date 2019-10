Spotkanie z Joanną Jax, autorką popularnych powieści historycznych

vdu

Joanna Jax (właśc. Joanna Jakubczak) urodziła się i mieszka w Olsztynie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Oprócz pisania powieści maluje na szkle unikatową techniką warstwową, pasjonuje się literaturą biograficzną i grafiką. Zadebiutowała z powodzeniem w 2014 roku Dziedzictwem von Becków, a kolejne powieści, Długa droga do domu (2015) i Piętno von Becków (2016) ugruntowały jej status jako pisarki. Miłośnicy jej twórczości entuzjastycznie przyjęli książkę Syn zakonnicy (2018), a także cykle powieściowe – sześć tomów Zemsty i przebaczenia (2018) oraz trylogię Zanim nadejdzie jutro (2018-2019). Głosami czytelników została finalistką konkursu Pióro i Pazur na najbardziej wzruszającą powieść roku 2014. Otrzymała Nagrodę Czytelników Warmii i Mazur za rok 2016. Pod pseudonimem Patrycja May wydała humorystyczną powieść Pamiętnik ze starej szafy (2017). W 2019 roku został wydany także I tom cyklu Prawda zapisana w popiołach – Milczenie aniołów będąca kontynuacją Zemsty i przebaczenia oraz Zanim nadejdzie jutro.

Podczas spotkania z wileńskimi czytelnikami Joanna Jax przedstawi nowy cykl powieści Zanim nadejdzie jutro”.

Zanim nadejdzie jutro

Tom 1. Podróż do krainy umarłych

Początek wojny to dla Kresów Wschodnich czas wywózek w odległe i złowrogie rejony Związku Radzieckiego. Dobrze zapowiadająca się aktorka, żyjąca w szczęśliwym związku z lekarzem społecznikiem, zawadiacki lekkoduch grający na saksofonie, siostry bliźniaczki, których ojciec znika bez śladu, chłopiec opiekujący się niewidomym dziadkiem i młoda mężatka wychowująca córeczkę – tych wszystkich ludzi pewnego dnia połączyło jedno zdarzenie… Wywózka w nieznane, do świata, w którym jedynie śmierci jest pod dostatkiem, a życie staje się już tylko walką o przetrwanie. Czy poradzą sobie na tej nieludzkiej ziemi, nie tracąc swojego człowieczeństwa? A może w staraniach, by dotrwać do następnego dnia, wygrają zwierzęce instynkty?

Tom 2. Ziemia ludzi zapomnianych

Różni ludzie i ich życiorysy, odmienne spojrzenie na świat i inne marzenia, jednak nadchodzi chwila, gdy ich drogi się krzyżują w jednym z bydlęcych wagonów. Pozbawieni majątku, rozdzieleni z bliskimi, pewnego dnia zostają zmuszeni, by wyruszyć w daleką podróż do miejsca, w którym nic już nie będzie takie samo. Walka o przetrwanie, głód i choroby wystawiają moralność człowieka na ciężką próbę. Postawy i wybory dokonywane w ekstremalnych sytuacjach nie są tak oczywiste, jak mogłoby się z pozoru wydawać. Czy trudy życia i brak perspektyw zmienią tych ludzi na zawsze, czy też zdołają ocalić resztki człowieczeństwa?

Tom 3. Druga strona nocy

Boleśnie doświadczeni, okaleczeni duchowo bohaterowie próbują odbudować własne życie. Desperacko szukają szczęścia i swojego miejsca na ziemi. Niektórzy nie wiedzą, że los jeszcze niejeden raz wystawi ich charaktery na ciężką próbę. Inni wciąż nie mogą poradzić sobie z uczuciem straty i osamotnienia. Spoglądają w przeszłość, jak gdyby ta miała dać im odpowiedź na nurtujące ich pytania o sens istnienia i granice ludzkiej wrażliwości. Czy uda im się odzyskać utracone zaufanie i ocalić miłość, a przede wszystkim zapomnieć o koszmarze, jaki stał się ich udziałem?

Spotkanie odbędzie się w piątek, 18 października 2019 r. o godz. 15.00 w Instytucie Polskim w Wilnie przy ul. Šv. Jono 3 (wejście od Sirvydo skveras). Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.

Organizator: Instytut Polski w Wilnie.