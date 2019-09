Słuchajcie mnie, wszystkie kraje! Koncert ku czci Unii Lubelskiej w Wilnie

vdu

Na program koncertu złożą się wyraziste przykłady polskiego i litewskiego dziedzictwa muzycznego epoki Renesansu. Program rozpocznie się od utworów Wacława z Szamotuł. Genialność jego kompozycji była niedościgniona aż do początku XIX w., kiedy to zaczęła krystalizować się nowa estetyczna stylistyka Fryderyka Chopina. Utwory Wacława z Szamotuł w połowie XVI w. znalazły się w słynnych antologiach norymberskich obok takich mistrzów polifonii jak Orlando di Lasso, Clemens non Papa i Nicolas Gombert. Mistrzostwo i piękno polskiej muzyki renesansowej wyłania się słuchając również utworów Mikołaja Gomółki. Ten kompozytor wyróżniał się jako doświadczony, czuły i pobożny twórca psalmów muzycznych, komponujący w oparciu o opracowania polskich przekładów psalmów najwybitniejszego ówczesnego polskiego poetę Jana Kochanowskiego. Inne wybitne postacie tamtego okresu – to lutnista i kompozytor Krzysztof Klabon, czy Cyprian Bazylik, którego pieśni są doskonałym przykładem sztuki sakralnej okresu Reformacji.

Należy zaznaczyć, że wszyscy wymienieni twórcy przez pewien czas aktywnie pracowali na dworze Zygmunta Augusta w Wilnie. Stąd też uzupełniające program koncertu fragmenty literatury z okresu 1560-1569, przysięga patriotyczna, czy teksty natchnione Unią Lubelską, przypomną wspólne konteksty współistnienia obojga narodów.

Cracow Singers to założony w 2013 zespół wokalny skupiający doświadczonych śpiewaków i śpiewaczki. Wspólnie angażują się w interdyscyplinarne przedsięwzięcia, łącząc ze sobą odległe obszary i ciekawych współpracowników. Zespół współpracuje z Orkiestrą Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, wykonując dzieła Krzysztofa Pendereckiego i Arvo Pärta, oraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, m.in. przy cyklach koncertowych z utworami Witolda Lutosławskiego. Cracow Singers uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych miasta Krakowa, m.in. Festiwalu Muzyki Filmowej, Cracovia Sacra, zapraszany był również do uczestnictwa w festiwalach w kraju i za granicą, wśród których znajdują się m.in. Festiwal Misteria Paschalia, Miłosz Festiwal, Festiwal Sacrum Profanum, L’Orgue de Chaoruce we Francji, Festiwale Szekspirowskie (Gdańsk, Erywań, Bitola), Festiwal Fide et Amore w Żorach, Festiwal Muzyczny „Dialog Kultur” w Chrzanowie, Gorczycki Festiwal, Międzynarodowe Festiwale Muzyki Organowej i Kameralnej w Wygiełzowie oraz Leżajsku. Zespół jest realizatorem światowego prawykonania najdłuższej odnalezionej i zrekonstruowanej kompozycji Wacława z Szamotuł – „Lamentationes”. Oparta na modelach historycznych rekonstrukcja pozwoliła na pierwsze od czasów renesansu wykonanie tego dzieła w marcu 2018 r. w Krakowie oraz w Szamotułach podczas Międzynarodowego Festiwalu Misteria Paschalia. Cracow Singers nagrali też płytę z dziełami polskiego renesansowego kompozytora, zatytułowaną „Sub Ursae. Wacław z Szamotuł. Opera omnia”. Zespół Cracow Singers pod kierownictwem Karola Kusza wystąpi w składzie: Liliana Pociecha – sopran, Antonina Ruda – sopran, Katarzyna Freiwald – alt, Katarzyna Kucia – alt, Karol Kusz – tenor, Piotr Windak – tenor, Łukasz Dziuba – bas, Marek Opaska – bas.

Koncert odbędzie się 10 września 2019 r. o godz. 20.00 w wileńskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wilnie (ul. Trakų 1). Wstęp wolny.

Koncert jest organizowany wspólnie z Festiwalem „Banchetto Musicale” dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Instytutu Polskiego w Wilnie.