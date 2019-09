Rusza jesienna edycja Spacerownika Teatralnego!

vdu

We wrześniu zapraszamy Państwa szczególnie na dwa spacery śladami pierwszego w Polsce teatru-laboratorium Reduta. 29 września równolegle w Wilnie i w Warszawie ruszymy śladami Juliusza Osterwy i jego teatru.

Reduta przez cztery sezony związana była z Wilnem. To właśnie tu kilkanaście lat wcześniej narodziła się sława aktorska młodego Juliusza Osterwy. Kresowe miasto i jego mieszkańcy oczarowały aktora, który po utracie siedziby teatru w Warszawie postanowił przenieść go do Wilna. Gdzie się mieścił, na jakich scenach grał i którymi ulicami spacerowali jego aktorzy – będzie można się przekonać podczas naszego spaceru. Zapraszamy na wspólną wędrówkę krętymi uliczkami wileńskiej starówki, podczas której odwiedzimy miejsca związane nie tylko z Redutą, lecz także z polskim teatrem I połowy XX wieku.

(Ostatnie dwa punkty na trasie: Dwór w Pośpieszce oraz Pałac w Werkach, znajdują się poza główną trasą spaceru.)

Autorka i prowadząca spacer: Karolina Matuszewska

Spacer potrwa ok. 1,5 godziny, start o 11:00 spod Teatru na Pohulance

WSTĘP WOLNY (bez rezerwacji)

Organizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Partnerzy spaceru w Wilnie: Instytut Polski w Wilnie oraz MKiDN

Odsłonę warszawską opracowała Katarzyna Wodarska-Ogidel i ona też będzie prowadzić wszystkich chętnych do zapoznania się z materialnymi śladami Osterwy i jego teatru w stolicy. Spotykamy się na ulicy ul. Kopernika 36/40, gdzie w latach 1932–1939 w gmachu PZU mieścił się Instytut Reduty. Podczas spaceru w kierunku Teatru Wielkiego, mijając Teatr Polski, gdzie Osterwa występował w okresie międzywojennym, a w 1946 wyreżyserował „Lillę Wenedę” – przedstawienie otwierające działalność tego teatru po wojnie. Po drodze miniemy Hotel Europejski, w którym Osterwa mieszkał po przyjeździe do Warszawy w 1910 roku. Naszym celem będzie Teatr Wielki, siedziba dawnych Warszawskich Teatrów Rządowych, z którymi zawodowo związał się po przeprowadzce do Warszawy. Tu też swój początek miała Reduta i od Sal Redutowych wzięła swoją nazwę. Zobaczymy Sale Redutowe i tzw. „Zareducie”, wchodząc do teatru od strony ul. Wierzbowej, gdzie obecnie mieści się Muzeum Teatralne, przechowujące wiele cennych pamiątek związanych z Redutą i samym Osterwą.

Spacer potrwa ok. 1,5 godziny

Partnerzy spaceru w Warszawie: Muzeum Teatralne i MKiDN

W październiku odbędzie się organizowany przez Teatr Wielki – Operę Narodową (we współpracy z Instytutem Teatralnym) w ramach świętowania Roku Moniuszki spacer warszawskimi śladami tego wybitnego kompozytora, który poprowadzi Marcin Bogucki. We Wrocławiu zaś druga odsłona – tym razem dotycząca głównie życia prywatnego – spaceru śladami Henryka Tomaszewskiego autorstwa Huberta Michalaka. A w listopadzie ruszymy znowu na Powązki, by razem z Joanną Mariuk odkrywać kolejne teatralne ślady na tej pięknej nekropolii.

