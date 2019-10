Rekolekcje u franciszkanów

vdu

TERMIN 28-30 października2019 r.

REKOLEKCJE PROWADZI: o. Mateusz Stachowski OFM Conv. ; duszpasterz w klasztorze franciszkańskim w Ostródzie (Polska), rzecznik prasowy Prowincji Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, twórca i wykonawca internetowej telewizji „Franciszkanie TV“, od 2013 r. egzorcysta posługujący w Wilnie i archidiecezji warmińskiej.

Choć diabeł, nie jeździna wakacje ani nie odpoczywa, ale krążywciążjak lew ryczący, szukając, kogo mogłby pożreć, to jednak nie on jest największym przeciwnikiem naszego zbawienia. Okazuje się nim być nasza pycha, nasz egoizm, nieuporządkowane pragnienia i wola, nie oddana Panu Bogu. Rekolekcje nauczą nas, gdzie musimy poszukiwać i odnajdywać siłę, która ostatecznie daje zwycięstwo, zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy własnej bezradności, a życie (świat) i zło skutecznie pozbawia nas nadziei, podpowiadając na sto sposobów zwątpienie. Jeśli spojrzysz na swój los przez pryzmat wiary, zobaczysz kim jesteś w oczach Boga. Zwycięstwo jest możliwe, bo już się dokonało! Twoim zadaniem jest nie doprowadzenie do niego, ale odkrycie tego, co już istnieje i zostało Ci dane! To w gruncie rzeczy tajemnica każdej walki duchowej. Nigdy nie trać nadziei, nigdy nie słuchaj pokus! Podstawą rozważań będą fragmenty Apokalipsy, a także wydarzenia z życia Abrahama, Eliasza i Izajasza. Włóż więc zbroję Bożą i odważnie włącz się do walki, która jest wygrana

MIEJSCE: Klasztor franciszkanów (Wilno, ul. Pranciškonų 1)

Poniedziałek (28 października) godz. 18-21.30

Wtorek (29 października) godz. 18.30-21.30

Środa (30 października) godz. 18.30-21.30

Rekolekcje będą prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.

Ofiara uczestnika rekolekcji za 3 dni – 20 euro (ofiarę proszę przynieść do klasztoru, gab. nr. 210, I–V, godz. od 10 do 17 lub na początek rekolekcji)

INFORMACJA I REJESTRACJA:

Ona, tel. 8 603 66893, e-mail: juronam@yahoo.com; Ewa, tel. 8 655 52646