Rekolekcje dla kobiet u franciszkanów

Czasem udajemy, że ich nie ma, bo nie wiemy, co z nimi zrobić. Im bardziej próbujemy emocje lekceważyć lub uciszyć, tym bardziej biorą nad nami górę. Wsłuchać się w swoje emocje i uczucia, być z nimi w kontakcie i rozpoznawać co ze sobą przynoszą, to już połowa sukcesu. Gdy je przyjmiemy, to będą bezcenną siłą do zgody ze sobą i swoim życiem i dadzą moc do przemiany i rozwoju.

Rekolekcje dotyczyć będą radzenia sobie z niechcianymi emocjami i uczuciami (złości, gniewu, bólu, poczucia winy, wstydu, zazdrości…). Powiemy po co są emocje i uczucia, od czego zależą, co sygnalizują, czego bronią. Poznamy kiedy są wielkim bogactwem, a kiedy powodem wielu napięć i niepowodzeń. Powiemy jaki mają wpływ na nasze decyzje i historię życia. Nosimy w sobie wiele zapisów z dzieciństwa co sprawia, że w kobiecie odzywa się „mała dziewczynka”. Nauczymy się jak słuchać wewnętrznego dziecka obecnego w nas i odpowiedzieć na niezaspokojone potrzeby, aby w sposób dojrzały panować nad emocjami.

DLA KOGO?

Zapraszamy kobiety, które pragną głębiej poznać siebie, swój wewnętrzny świat, aby budować piękne, bliskie relacje i nadać swoim przeżyciom wartość i duchowy wymiar.

Miejsce: Klasztor Ojców Franciszkanów Wilno, ul. Pranciškonų 1

Rozpoczęcie: 7 czerwca (piątek) o godz. 18; Zakończenie: 9 czerwca (niedziela) o godz. 14;

Rekolekcje będą prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.

Ofiara za uczestnictwo – 30 euro (ofiarę proszę przynieść do klasztoru,

gab. nr. 210; I–V, godz. 10-17; lub na początek rekolekcji).

Zapisy: Ona, tel. 8 603 66893, e-mail: juronam@yahoo.com; Ewa, tel. 8 655 52646