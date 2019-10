Premiera PST: „Dziewczynki” w reżyserii L. Kiejzik

vdu

Żądza władzy, okrucieństwo, żartobliwość, wewnętrzne tragedie kobiet – wszystko to w widzimy w tragifarsie I. Iredyńskiego. Spektakl „Dziewczynki” w reżyserii L. Kiejzik przedstawia historię sześciu absolutnie różnych kobiet, połączonych jednym celem – władza nad światem. W tym celu zostaje utworzony feministyczny, nielegalny klub, którego przewodniczącą jest Justyna. Spokój wśród kobiet trwa niedługo, po nadejściu Bożeny klub przeżywa wstrząs..

Czy rządza władzy to pokusa, siła niszcząca czy zaszczyt? Czy w dążeniu do władzy nadal aktualna jest moralność i kobieca solidarność?

Pytania pozostają otwarte, a odpowiedzi każdy może znaleć oglądając spektakl „Dziewczynki”.

Reżyseria: Lila Kiejzik

Scenariusz: wg. Ireneusza Iredyńskiego

Scenografia: Edward Kiejzik

Muzyka: Rafał Jackiewicz

Obsada:

Justyna Kossowska – Lucja Kołpak,

Anna Orwiełło – Małgorzata Wasilewska

Irena Dębska – Alina Masztaler

Ewa Skubisz- Katarzyna Wolejko

Kajka – Gabriela Nowicka

Bożena Świnoga – Justyna Stankiewicz

Światła i dźwięk: Artur Armacki

Produkcja: Polski Teatr „Studio” w Wilnie

Czas trwania spektaklu: 90min

Wydarzenie odbędzie się w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej“, który odbędzie się na Litwie w dniach 24 – 28 października 2019 r. Organizatorem Festiwalu jest Polski Teatr „Studio” w Wilnie.