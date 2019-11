Portrety pisarzy polskich na wystawie Krzysztofa Gierałtowskiego w Wilnie

vdu

Znany już litewskiemu widzowi polski fotograf Krzysztof Gierałtowski na wileńską wystawę wybrał 50 zdjęć pisarzy polskich. Jego kolekcja portretów ludzi polskiej kultury, nauki i polityki liczy tysiące już zdjęć. Zdaniem Moniki Kuc „Portrety literackie” ujawniają pasję fotografa zarówno do poznawania i zgłębiania osobowości nieprzeciętnych ludzi, jak i do współkreowania ich wizerunku. Krzysztof Gierałtowski powtarza, że tworzy „portrety subiektywne”. Ale nie przeszkadza mu to wydobywać prawdy o ludziach, choć jednocześnie zaznacza własną osobowość, niezależnie, czy to ujęcie realistyczne, czy eksperymentalne, inscenizowane lub skupione na wybranym detalu. Zdjęcia Krzysztofa Gierałtowskiego – to zawsze zapis spotkania dwóch indywidualności. Można je analizować od strony formy, ale warto także przywołać okoliczności tych spotkań, które układają się w barwne, wielowątkowe fabularne historie. Podczas wernisaży i prezentacji swoich wystaw K. Gierałtowski szczegółowo i barwnie opowiada historię i okoliczności powstania poszczególnych fotografii.

Wernisaż wystawy w Bibliotece Wróblewskich połączony będzie z przekazaniem do zbiorów placówki teki zdjęć „Indywidualności polskie“. Zdjęcia te były już prezentowane w Bibliotece w 2013 r., a teraz staną się częścią stałej kolekcji. Podarowanie Teki Bibliotece, stało się możliwe dzięki dotacji przyznanej Fundacji Rozwoju Fotografii przez Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Współorganizatorem wileńskiej wystawy jest Instytut Polski w Wilnie oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Otwarcie wystawy odbędzie się 26 listopada 2019 roku o godz. 16.00 w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich. Wystawę oglądać będzie można do 6 stycznia 2020 roku. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, Instytut Polski w Wilnie, Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie.